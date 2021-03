Molde-fedrene hyller «alenemødre»: – Det er så sterkt

MARBELLA/GRANADA (VG) To av Moldes profiler har vært bortreist fra samboere og små barn i fem uker.

PAPPA-TRIO: Ohi Omoijuanfo, Eirik Ulland Andersen og Martin Bjørnbak på spillerhotellet i Budapest onsdag kveld. Foto: Per Lianes

Eirik Ulland Andersen (28) og Martin Bjørnbak (28) er nærmeste naboer i Molde og romkamerater under Moldes lange Spania-opphold før torsdagens returkamp mot Granada i Europa League i Budapest.

De er også to av småbarnsfedrene i troppen, i tillegg til Ohi Omoijuanfo (27), men på grunn av skaden sin har sistnevnte kun vært bortreist i to uker.

Fredag reiser Molde-troppen omsider hjem til Norge igjen – uavhengig av om de går videre til kvartfinale eller ei.

Det blir et etterlengtet gjensyn med familien, innrømmer midtstopper Bjørnbak.

Hjemme i Molde venter samboer Benedicte Tonning Hansen og sønnen Lavrans (3).

– Det er ikke noe særlig, erkjenner Bjørnbak om å være borte så lenge fra sin foretrukne duo.

– Det er greit når du er småbarnsforelder de første to dagene når du kommer deg bort, for da får du pustet ut og hentet deg inn søvnmessig og gjort alle de riktige tingene, men etter det kjenner du på savnet. Det ligger der hele tiden, sier han.

Og sender en solid dose ros hjem til samboeren:

– Hun er utrolig flink da. Det er så sterkt. Jeg tenker på meg selv, hvis jeg hadde stått i samme situasjon, hvor tungt jeg hadde hatt det. Det er veldig imponerende. Det er mye styr. Når du skal løpe etter en treåring konstant med null familie nærheten av Molde, så er det ganske mye. Du er kun på jobb. Kun mor hele tiden.

– Jeg har vært alene med ungen i én dag sammenhengende. Hun har alltid vært der. Når jeg har ferie, har hun ferie, og når jeg har fri, har vi fri sammen. Da tilbringer vi tiden sammen. Jeg har vært veldig lite med bare ham. Men jeg vet hvor slitsomt det kan være, sier Bjørnbak.

– Det koster å være sammen med en fotballspiller?

– Vi har ikke noe annet valg. Vi må gjøre det for å få det best sportslig. Hvis vi hadde reist hjem, måtte vi sittet en uke i karantene uten å få trent. Det er ikke mulig. Valget er at vi må sette det sportslige foran familieliv. Det er andre goder med å være sammen med en fotballspiller, men rent familiemessig er det ikke det beste.

Ulland Andersen hyller samboeren Elisabeth Økland for jobben som alenemor for sønnen Emil (snart to år) mens han selv har fått sitt store gjennombrudd som Molde-spiller med tre scoringer i Europa Leagues utslagsrunder.

– Jeg må bruke anledningen til å rose henne. Hun har stått på hjemme sånn at jeg kan kose meg her nede i Spania, sier Ulland Andersen.

– Det er spesielt. Det er en boble vi lever i. Jeg savner guttungen og familien. Når vi får sånne opplevelser som vi gjør, gjør det at det er verdt det. Fruen er nok litt overarbeidet hjemme, så jeg blir nok satt i jobb med en gang jeg kommer hjem, sier han.

FORELDRE: Eirik Ulland Andersen og Elisabeth Økland, her under 17. mai-feiring i 2018. Foto: eirikulland/Instagram

Utenom treninger, kamper og reising bruker Molde-spillerne dødtiden på kortspill, TV-spill, golf, padel, quizkvelder og fotballkamper på TV.

– Det blir litt monotont å gå oppå hverandre hele tiden. Jeg regner med at vi får noen dager fri når vi kommer hjem, sier Bjørnbak.

Først har Molde riktignok en jobb å gjøre: Etter 0–2-tapet i Granada forrige uke trenger de en bragd i Budapest. Kampstart er klokken 18.55 på TV 2 Zebra.