Åpenhjertig RBK-kaptein: - Håper absolutt å slippe det verst tenkelige

Markus Henriksen skal MR-undersøkes fredag ettermiddag. RBK forventer svar på bildene lørdag.

Med skinne og krykker. Slik så Henriksens høyre kne ut dagen etter Viking-smellen. Her med mediesjef Jørgen Stenseth Foto: Christian Stendal

14. mai 2021 13:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er bare å krysse fingrene for at det ikke er for langvarig. Det kjentes vondt da det skjedde. Vi har ikke tord å ta bilder ennå, fordi vi ikke har ønsket å vri så mye på kneet. Så akkurat nå vet jeg ingenting. Men jeg går nå her med krykker.

Det sier en skuffet, men fattet Markus Henriksen til Adresseavisen dagen etter kneskaden.