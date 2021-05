To dager til seriestart: Dette sier han om skaden

Magnus Eikrem er fortsatt ikke friskmeldt, men mye tyder på at kapteinen spiller mot Kristiansund søndag.

Magnus Eikrem blir trolig klar til søndagens møte med Kristiansund. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

43 minutter siden

Kapteinen tråkket over i treningskampen mot KBK for to uker siden og var ikke med i generalprøven mot Bodø/Glimt. Denne uka har han vørt med på mange av øvelsene på Aker stadion.

– Jeg hadde den første fulle økta torsdag, og så gjorde vi veldig lite i dag. Vi får se etter treninga lørdag, men det ser lysere og lysere ut, sa Eikrem til Rbnett etter fredagens trening.