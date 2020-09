Hafstad vender tilbake til fotballen: Derfor takket TIL-legenden ja til denne jobben

Thomas Hafstad forlater Kystens Hus for å bli Vålerengas nye utviklingssjef.

17. sep. 2020 11:47 Sist oppdatert nå nettopp

Thomas Hafstad er høyt oppe på TILs adelskalender med over 300 kamper for klubben. Nå er den tidligere høyrebacken, som de siste årene har jobbet som daglig for Kystens Mathus, klar for nye utfordringer.

Han er nemlig ansatt som Vålerengas nye utviklingssjef. Det skriver klubben på deres hjemmeside.