Fredrik Haugen sliter fortsatt etter koronasmitte i november

I november ble Fredrik Haugen smittet av koronaviruset. Først fem måneder etter begynner kroppen å bli som normal igjen.

Fredrik Haugen har spilt 276 kamper for Brann. Nå er han i kypriotiske AEK Larnaka. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Nå nettopp

– Det er soleklart at du kjenner det viruset i lang tid når du skal presse kroppen hver eneste dag. Jeg tror det er viktig å ikke begynne for tidlig når en har fått korona, sier han til TV 2.

28-åringen har til gode å starte en kamp for sitt nye lag AEK Larnaka. De ligger på femteplass i sluttspillet på Kypros. Han ble klar for klubben 1. januar og har fått åtte innhopp siden overgangen.

– Jeg følte meg syk, men var ikke sengeliggende i løpet av hele forløpet. Men i ettertid har jeg kjent på det. Det har vært som å spille fotball med håndbrekket på, sier han.

Haugen har slitt med ettervirkninger av koronaviruset. Både hodet og beina har vært tunge.

– Jeg kjenner meg bra nå, men det tok lang tid før jeg kjente at kroppen var tilbake der den var før. Jeg skal ikke klage for mye på at jeg har blitt satt litt tilbake av viruset. Jeg føler meg ganske trygg på at jeg kan spille meg til en fast plass etter hvert. Det føler jeg meg god nok til.