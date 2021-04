Refser Mourinho: – Han må ta ansvar

Tottenham-sjef José Mourinho (58) kritiseres av fotballekspertene Jamie Redknapp og Chris Sutton etter 1–3-tapet for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

KONTRASTER: Mens Ole Gunnar Solskjær var en glad mann etter seier mot Tottenham, måtte José Mourinho deppe. Foto: ADRIAN DENNIS / POOL

12. apr. 2021 07:19 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

«Han er frustrert, konfronterende, en irritabel figur og lever på fortidens triumfer. Det var ingen ære å i søndagens opptreden, til tross for at Mourinho hevdet at Tottenham spilte bra mot Manchester United. Men det gjorde de ikke», skriver Chris Sutton, tidligere Chelsea- og Celtic-spiller, i Daily Mail.

Etter søndagens 1–3-tap hjemme for Manchester United, er Tottenham på 7. plass med syv kamper igjen. Tottenham har seks poeng opp til West Ham på fjerdeplass, som gir spill i Champions League.

Les også Arsenal-legende mener Ødegaard er for god for klubben

«Å ta Spurs-jobben kom aldri til å bli enkelt, men Mourinho har ikke suksess med det», skriver Sutton.

Tottenham møter Manchester City til ligacupfinale 25. april. Det kan sminke sesongen til de hvitkledde fra London noe. I seriespillet virker det nå å handle om å sikre en Europa League-plass. Bakfra jakter Everton og Arsenal.

– Du kan si hva du vil om Spurs, men de har alltid vært et godt fotballag. De har alltid hatt en stil. Men om Spurs-fansen var her og så nå, ville de ikke ha kost seg noe, sier Jamie Redknapp, tidligere Tottenham-spiller, på Sky Sports.

I sommer kom manageren med en forsvarstale:

– Altfor ofte ser jeg på dette laget, og det er ingen teft eller spenning. Jeg tror ikke dette er en dårlig spillergruppe, sier Redknapp videre.

– Mourinho prøver å skylde på alle andre. Han må ta ansvar, mener Jamie Redknapp.

Etter tapet for United var Mourinho irritert på Solskjær. United fikk en scoring annullert fordi Scott McTominay var oppe med hånden i ansiktet på Tottenham-angriper Son Heung-min noen trekk tidligere.

Solskjær sa følgende etter kampen:

– Jeg må si: Hvis sønnen min ligger nede slik i tre minutter og han trenger ti lagkamerater for å få ham opp, så vil han ikke få noe mat.

– «Sonny» er veldig heldig som har en far som er en bedre person enn Ole. Jeg er en far og du må alltid gi mat til barna dine, uansett hva de gjør. Om du må stjele for å gi barna dine mat, så stjeler du. Jeg er veldig, veldig skuffet. Det er som vi sier i Portugal: Brød er brød og ost er ost. Jeg har allerede fortalt Ole hva jeg synes om kommentarene hans, svarte Mourinho på pressekonferansen.