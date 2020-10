Kjempeskrell for Real Madrid uten Ødegaard

Real Madrids stjernegalleri røk 0–1 hjemme for overraskelseslaget Cádiz i spansk fotball lørdag. Martin Ødegaard var ikke med som følge av en skade.

Lille Cádiz slo selveste Real Madrid. Foto: Bernat Armangue / AP

Nå nettopp

Real Madrid - Cadiz 0–1

Spissen Anthony Lozano fra Honduras ble matchvinner for Cadiz med sin scoring etter kun 16 minutters spill. Real Madrid klarte aldri å slå tilbake.

Seieren betyr at Cadiz er oppe på ti poeng etter seks spilte kamper. Serieleder Real Madrid har samme antall poeng, men har én kamp mindre spilt. Også tredjeplasserte Granada har ti, og samme antall kan Barcelona få med seier mot Getafe senere lørdag.

Cadiz er nyopprykket i La Liga og ser ut til å ta den spanske ligaen med storm.

Real-trener Zinedine Zidane sendte hele sitt stjernegalleri på banen lørdag. Med fra start var stort sett alt som finnes av skyts i spillerstallen.

Les også Ødegaard ute av Real Madrid-troppen

Martin Ødegaard glimret riktignok med sitt fravær. Nordmannen fikk påvist en skade i høyreleggen fredag. Dermed ble han ikke i Real-troppen til møtet med Cádiz.

Real Madrid opplyste på sine nettsider at det er snakk om en skade på baksiden av høyreleggen. Det er uklart hvor lenge 21-åringen er satt ut av spill.

Ødegaard startet Real Madrids to første La Liga-kamper denne sesongen, men ble deretter plassert på benken i de to neste. I siste oppgjør før landslagspausen fikk han et innhopp i 2-0-seieren over Levante i det 89. minutt.

Nordmannen startet nylig alle Norges tre landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland.