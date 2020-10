Dos Santos fikk antirasismepris for 14 år siden. Nå er han sint og skuffet over utviklingen.

Norsk fotball er rystet etter to rasismehendelser på kort tid. Nå tar de et nytt krafttak for å bli kvitt et gammelt problem.

Vålerengas Ousmane Camara. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

19. okt. 2020 18:09 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken

Søndag ble Vålerengas Ousmane Camara utsatt for rasistisk hets etter kampen mot Sandefjord.

Det skjer bare uker etter at Kristiansunds Amahl Pellegrino ble det samme i en kamp mot Aalesund.

Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund har startet et prosjekt som skal jobbe mot rasisme.

Freddy dos Santos skal lede arbeidet.

Overraskelse. Sinne. Skuffelse. Det er følelsene Freddy dos Santos sitter igjen med etter søndagens eliteserierunde. Vålerengas Ousmane Camara ble kalt en «apekatt» av en Sandefjord-vakt.

– Det er utrolig nedrige kommentarer overfor gutter som er positive profiler og viktige deler av norsk fotball. Akkurat nå føles det som om vi har tatt noen steg tilbake de siste ukene. Det er utrolig trist å se, sier dos Santos.

Den tidligere Vålerenga-helten (2001–2011) jobber i dag for interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball.

Camara delte søndag kveld et bilde på Instagram. Det var det norske flagg formet som et hjerte. Han siterte Nelson Mandela, som sa at ingen hater andre når de blir født. Det er noe de lærer i løpet av livet. Kan du lære å hate, så kan du også lære å elske. Det er mer naturlig for mennesket.

Vålerenga-spilleren takket samtidig for støtten han hadde fått.

Kampen mot rasisme er ikke ny for dos Santos. Allerede i 2006 ble han hedret med «Gi rasisme rødt kort»-prisen. Da spilte han for nettopp Vålerenga og frontet deres kampanje om samme tema.

– Prosjektet vil alltid vedvare, og det holdningsskapende arbeidet vil alltid være aktuelt, sa han den gangen.

14 år senere er det lett å konkludere med at han fikk rett. Kampen var ikke vunnet.

– Fotballen har pleid å klappe seg selv på skulderen og si at vi er den største inkluderingsarenaen i Norge. Men vi ser også at fotballen tiltrekker seg alle slags mennesker, de med gode verdier og de med grumsete holdninger. Vi er et tverrsnitt av befolkningen. Så arbeidet fortsetter, nå som da.

Freddy dos Santos frontet Vålerengas arbeid mot rasisme i mange år. Her før hans siste kamp i 2011. Foto: Dag W. Grundseth

– Et spark i baken

Overraskelsen ble ekstra stor fordi helgens runde markerte starten på en kampanje mot nettopp rasisme i norsk fotball.

Etter hendelsen i Aalesund, troppet idrettspresident Berit Kjøll opp på kontoret til Norsk Toppfotball. Hun spurte hvordan fotballen kan gå i bresjen for et nasjonalt opptog mot rasisme.

– Vi fikk et spark i baken og følte vi fikk et mandat fra øverste hold. Det tok vi, sier dos Santos.

Han er prosjektleder for arbeidet.

I tillegg til kampanjen skal de lage en felles veileder for hvordan klubbene skal håndtere slike situasjoner. De skal også sette sammen et program tilskuere må gjennom etter en hendelse.

Dos Santos beskriver fotballen som den største massebevegelsen i landet. Nå håper han de kan bli en viktig bidragsyter til noe som kommer hele samfunnet til gode.

Kulturminister Abid Raja er blant dem som reagerer sterkt etter rasismesakene.

– Man blir kvalm inni seg, sier Raja til NTB. Han mener at personene bak hetsen er med på å skape neste generasjon rasister.

– Min oppfordring som likestillingsminister er «slutt med dette tullet».

Les også Idretten tar nye grep etter rasistiske tilrop mot Pellegrino

Les også Fotballprofiler slår ring rundt Pellegrino: Krever strengere straff etter rasistiske tilrop

Kristiansunds Amahl Pellegrino er toppscorer i Eliteserien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Utestenges for livstid?

De to rasismesakene har ført til en debatt om hvor godt forberedt norske klubber er for å håndtere slike saker. Aalesund-supporteren ble først utestengt fra alle kamper ut 2021. Flere, blant annet Pellegrino selv, mente det var en for mild straff.

Klubben sa i etterkant at de savnet felles retningslinjer og regelverk for rasismesaker.

Sandefjords daglige leder, Espen Bugge Pettersen, fikk ros for hans første reaksjon etter søndagens hendelse. Han sa at vakten aldri ville slippe inn på stadion igjen, iallfall ikke så lenge Pettersen jobber i klubben.

Dos Santos sier at hovedmålet er å endre holdninger. Sanksjonssystemet må være sånn at hele fotballen og opinionen kan stille seg bak.

Det er ikke nødvendigvis sånn at livstidsutestengelse er det riktige.

– Da tar de samme personene med seg holdningene ut i samfunnet. Kanskje vil det forsterke de grumsete synspunktene. Jeg håper vi kan være med å påvirke, sier dos Santos.

Han utelukker imidlertid ikke at utvalget lander på at en slik straff likevel er den beste.

– Når folk roper så nedrige ting, er det mest intuitive å tenke at vi ikke vil ha dem på stadion mer.