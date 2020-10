Kallevåg-overgangen kan ha gått i vasken etter en misforståelse

Lillestrøm mener det er naturlig at AaFK som kjøpende klubb skulle laget klubbavtalen for Torbjørn Kallevåg-overgangen, mens AaFK hevder de ba Lillestrøm om å gjøre det.

Sent mandag kveld kjempet AaFK en desperat kamp mot klokka for å få Lillestrøm-spiller Torbjørn Kallevåg klar før overgangsvinduet stengte, men det ble ingen overgang. Årsaken var at papirarbeidet ikke var på plass ved midnatt.

Romerikes Blad publiserte i etterkant av saka en tidslinje rundt overgangen. Den er laget etter at avisen har snakket med Lillestrøm-sportssjef Simon Mesfin.