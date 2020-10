Publikum slipper likevel ansiktsmaske når MHK skal spille Europa-kvalik

Foran MHKs Europa-debut foreligger det svært strenge krav fra det europeiske håndballforbundet. Nå viser det seg at et av dem var en misforståelse.

Nå nettopp

Lørdag starter Europa-eventyret for Molde HK Elite. Selv om det var stor usikkerhet knyttet til hvorvidt kampene skulle spilles eller ikke, lot det seg til slutt gjøre. Dermed får vi for første gang i historien se Europa-håndball her i byen.

Som tidligere nevnt på Rbnett, slipper kun 200 tilskuere inn, og disse blir febermålt. Overstiger man en kroppstemperatur på 37.5 grader, nektes man inngang. Alle som skal overvære kampen må også skrive under på et egenerklæringsskjema. I tillegg må alle sitte med oppmålt avstand, hvor kun den ene tribunen blir benyttet.