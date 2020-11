Drømmelørdag for «gullgutten» Haaland: Herjer med Hertha

(Hertha Berlin - Borussia Dortmund 1–4, kampen pågår) Det ser ut til å bli en minneverdig lørdag for Erling Braut Haaland: På morgenen ble han kåret til Europas beste unge spiller, og på kvelden har han hamret inn tre mål mot Rune Jarstein & co.

TRE: Erling Braut Haaland har scoret hat trick mot Hertha Berlin. Foto: ANNEGRET HILSE / POOL

Lørdag morgen kom nyheten om at Erling Braut Haaland hadde blitt første nordmann til å vinne den gjeve europeiske «Golden Boy»-prisen, som gis til Europas beste unge spiller.

Og selv om den norske «gullgutten» brant et par sjanser i første omgang, så gjorde han seg virkelig fortjent til den gjeve prisen etter hvilen.

Jærbuen snek seg fri inne i boksen minuttet etter avspark, og da Hertha Berlin-forsvaret innså hvor 20-åringen hadde gjort av seg var det allerede for sent. Dortmund-mål nummer 28 for Erling Braut Haaland.

DRØMMEDAG: Erling Braut Haaland har hatt mye å smile for lørdag. Foto: CLEMENS BILAN / POOL / EPA

Og det tok ikke lang tid før han kunne juble for 29.

Julian Brandt fant frem silkefoten, og trillet ballen perfekt i bakrom for Haaland som karakteristisk kunne «dryle» ballen inn bak Alexander Schwolow i Hertha-buret.

Etter 62 minutter var nordmannen alene gjennom igjen etter en forsvarstabbe. Denne gangen rundet han keeper, og satte inn sitt hat trick!

30 mål. På 30 kamper for Borussia Dortmund. En vill prestasjon av den norske 20-åringen.

Slik så Haalands statistikk for 2020 ut før kampen. Den ser enda bedre ut nå:

Portugisiske Raphael Guerreiro sørget for at det står 4–1 i det vi nærmer oss 75 minutter spilt.

NB! Rune Jarstein sitter på benken for Hertha Berlin.

