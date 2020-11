TIL og Glimt i ny dragkamp om stortalent: Mats (15) bestemmer seg denne uken

G15-landslagsspiller Mats Pedersen (15) fra Skjervøy er svært ettertraktet.

MIDTBANETALENT: Her er Mats Pedersen på G15-landslagssamling. Thomas Brække Sæteren, NFF

23 minutter siden

Midtbanespilleren fra Skjervøy vurderer nå tilbud fra de nordnorske rivalene, Tromsø IL og Bodø/Glimt. Det bekrefter hans far, Tore Pedersen.

– Status er at han har fått to tilbud, og det er fra TIL og fra Bodø/Glimt. Vi har sagt at vi vurderer begge tilbudene seriøst og ordentlig. Det handler om skoleplass og andre ting som skal klaffe. Vi kommer kanskje til å ta en avgjørelse allerede tirsdag, sier Tore Pedersen til iTromsø.