Jonas (35) startet i Fløya-jobben for tre uker siden – nå kommer han med en bønn før årsmøtet

Fløyas nye utviklingsansvarlig, Jonas Johansen (35), er spent på utfallet av årsmøtet i klubben og håper inderlig at ingen stikker kjeppene i hjulene for den nye klubben.

HÅPER PÅ SATSING: Jonas Johansen (midten) på en Fløya-trening tidligere i måneden. Han mener jentene rundt fortjener en ny toppsatsing. Privat

Nå nettopp

Onsdag 18. november starter det mye omtalte årsmøtet i Fløya.

De nåværende styrene i TIL og Fløya har gått sammen om en felles satsing for damefotballen i byen i en ny, egen klubb. Det siste året i Fløya har imidlertid vært kaotisk, og lenge før planene om et nytt damelag i byen, kom et forslag om et alternativt styre, som stiller mot det nåværende styret.