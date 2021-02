Botheim reagerer etter første Glimt-intervju: – Veldig feil

Erik Botheim (21) kontaktet lokalpressen etter sitt første intervju på Aspmyra – allerede før han hadde signert for Bodø/Glimt.

KLAR FOR GLIMT: Erik Botheim poserer i sine nye farger. Foto: Bodø/Glimt

Avisa Nordland fikk øye på Oslo-gutten under tirsdagens Glimt-trening og slo av en prat med ham før han senere på ettermiddagen signerte en toårskontrakt med den regjerende seriemesteren.

Etter sin første økt med de gulkledde uttalte Botheim følgende til lokalavisen:

– Det var en helt annen intensitet enn hva jeg er vant med. Det stilles helt andre krav her. Så jeg har mye å lære meg.

Avisa Nordland laget selv overskriften «Erik (21) etter første Glimt-trening: – En helt annen intensitet», men i trønderavisen Nidaros, som er en del av samme konsern (Amedia) og dermed også har tilgang til innholdet, så overskriften slik ut: «Botheim med syrlig stikk til RBK».

– Det har blitt vinklet veldig feil. Jeg har pratet med lokalavisen, de er klar over reaksjonen min. Det var overhodet ikke meningen at det skulle rettes mot Rosenborg. Det var ikke noe stikk mot dem. Jeg følte det ble helt feil fremstilling av hva slags forhold jeg har til dem. Derfor ble jeg skuffet over vinklingen, sier Botheim til VG.

– Men skjønner du at det kan tolkes som et stikk til RBK, da?

– For folk utenfra kan det virke som en veldig betent situasjon, men vi skilles som venner. Jeg mente bare at de gjør ting litt annerledes her, det er en annen spillestil enn i RBK, og dermed andre krav.

Han innrømmer at han ble en anelse stresset da overskriftene om RBK-stikk kom ut, og til og med ble tema på gamleklubbens trening samme dag, der Markus Henriksen kalte utspillet for «bitterhet».

Avisa Nordlands sportsleder Freddy Toresen bekrefter at han fikk en tekstmelding av Botheim der spissen ba om å få lese over artikkelen neste gang han ble intervjuet.

– Nidaros har spisset vår sak og jeg er enig med Botheim i at det var grunn til å reagere. Det er litt lærdom å hente av det for oss. Vi må kanskje være mer våkne og ha en bedre dialog med avisene i samme konsern, sier Toresen til VG.

Botheim terminerte mandag kontrakten med Rosenborg før han satte seg på flyet til Bodø tirsdag. Før det hadde han forhørt seg om klubben med kompisene Hugo Vetlesen og Jens Petter Hauge.

– Hugo fortalte om en veldig fin klubb som gir deg tid og legger til rette for utvikling. Du blir sett. Det gjorde det fristende, sier Botheim og fortsetter:

– Jens Petter er en god kompis som har lyktes her til de grader. Han fortalte om byen og klubben, og anbefalte meg det.

– Tror du Rosenborg ble overrasket da du signerte for Bodø/Glimt?

– Jeg har ikke noe imot Rosenborg, jeg er bare veldig glad for at vi ble enige om en sluttavtale. Jeg er ikke hevngjerrig mot dem. Jeg vil bare utvikle meg som fotballspiller og forhåpentligvis gjøre bra ting her.

Botheim er en del av 2000-generasjonen med spisser som bestekompisen Erling Braut Haaland og Groningen-suksessen Jørgen Strand Larsen. Selv kommer han fra et utlån i Stabæk der han ikke scoret på 15 kamper.

– Er du frustrert over at det ikke har løsnet for deg ennå, mens jevnaldrende spisser slår igjennom i Europa?

– Selvfølgelig, jeg jobber mot det hver dag, å få ut fingeren og finne flyten. De to andre guttene er til stor inspirasjon for meg. De viser at det er mulig. Hvis du leverer, kommer mulighetene. Jeg stresser ikke så mye med det heller. Jeg fokuserer på her jeg er akkurat nå.

– Ble det gnisninger mellom deg og Rosenborg det siste året?

– Sånn blir det ofte når de ikke vil ha deg der, det blir ofte litt diskusjoner om veien videre, men jeg føle aldri at vi har vært stygge mot hverandre. Det har vært noen situasjoner med andre spillere også, sånn er det blitt, men jeg ønsker RBK lykke til videre, sier Botheim.

Han kommer til en klubb som de siste årene har gjort spisser som Ibba Laajab, Alexander Sørloth, Fitim Azemi, Kristian Fardahl Opseth og Kasper Junker om fra lite målfarlige og uattraktive spisser til målmaskiner med stor salgsverdi.

– De har vist at de er flinke med spisser, sier Botheim.

– Hva slags rolle er du forespeilet?

– Jeg har ikke blitt lovet noen spilletid, men de er veldig positive til å få ut potensialet mitt. Om det blir 20 kamper på benken eller om jeg får spille alt, driter jeg egentlig i, så lenge jeg utvikler meg.

– Hva mangler for at du skal begynne å score mål etter null på 15 kamper i Stabæk?

– Det har litt med laget og spillestilen å gjøre. Jeg har ikke noe vondt å si om Stabæk, men noen ganger er det bare ikke en match, og forhåpentligvis passer denne stilen meg bedre, sier Bodø/Glimts nye angriper.