Kom hjem som en «superegoist»: - Jeg tenkte kun på meg selv

Per Ciljan Skjelbred tilbragte sitt siste Berlin-år alene. Det ga noen utfordringer da han kom hjem. Men det var ikke de eneste problemene.

– Det var litt rart, for det var så mye som var annerledes. På grunn av korona var det så mange restriksjoner. Det var det i Berlin også, men jeg trodde kanskje det skulle være litt roligere her. Så kom jeg skadet, og jeg ble bare mer skadet. Jeg merket jo at det kanskje murret litt. At det var uro i prestasjonsgruppa da jeg kom. Det var noe, liksom. Det kjente jeg på, og det tok litt tid å komme seg inn det og forstå mekanismene i laget.

Slik svarer Per Ciljan Skjelbred på spørsmålet om hvilket Rosenborg han kom hjem til i fjor sommer, kontra det han på forhånd hadde sett for seg.