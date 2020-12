Islamovic: - Ber om unnskyldning til lagkamerater

Dino Islamovic sitt åttende og niende gule kort i sin relativt korte RBK-karriere avgjørende da RBK gikk på sitt fjerde strake serietap mandag kveld mot VIF.

Dino Islamovic ble utvist i første omgang. Terje Bendiksby / NTB Scanpix

6 minutter siden

- Det kjennes tøft. Jeg ber om unnskyldning til lagkamerater og trenere, sier Dino Islamovic til Adresseavisen etter kampslutt mandag kveld.

RBK-spissen fikk tildelt to gule kort i første omgangen mot VIF og ble dermed sendt i dusjen like før pause. RBK, som til da hadde vært best i det uhyre viktige toppoppgjøret mot oslolaget, fikk det deretter svært tøft på Intility Arena. Lenge holdt de unna, men oppgjøret endte til slutt med et knepent 1-0-tap for de hvitkledde.