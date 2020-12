Uenighet mellom fotballselskap og telegiganter

Fotball Media-leder Knut Kristvang og alliansen Telenor/Altibox er uenige om innholdet i milliardbudet teleselskapene leverte for medierettighetene for 2023–2028.

FOTBALLSJEF: Knut Kristvang er daglig leder for rettighetsselskapet til NFF og NTF, som heter Fotball Media. Foto: Berit Roald, NTB

Telenor/Altibox skal ha vært villig til å betale nesten 150 millioner mer for kvinnefotballen enn det som ble tilfellet da Fotball Media nylig solgte medierettighetene til TV 2 for 4,5 milliarder, noe som har skapt sterke reaksjoner fra kvinnefotballen.

Fotball Media forvalter rettighetene på vegne av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball (herreklubbene). Toppfotball Kvinner (TFK) fikk ingen bestemmelsesrett.

– Vår totalpakke ville ha vært svært positiv for utviklingen av kvinnefotballen og gitt dem et betydelig større beløp enn 35 millioner kroner årlig, sa Altibox-direktør Tor Morten Osmundsen og Telenor-sjef Camilla Amundsen i en felles uttalelse til VG fredag kveld.

TELESJEF: Tor Morten Osmundsen er direktør i Altibox. Foto: Altibox

Fotball Media uenige

Knut Kristvang er daglig leder for Fotball Media og medlem av utvalget som takket ja til eksklusive forhandlinger med TV 2 på et tidspunkt hvor de andre medieaktørene forventet at det skulle bli avholdt en ny budrunde i midten av desember.

De første budene ble levert innen fristen som var 1. desember.

– Eksklusive eller individuelle forhandlinger er vanlig i anbudsrunder som dette, når situasjonen var som den er beskrevet. Senest ble dette gjort i rettighetsforhandlingene i 2015. Muligheten for å gå i forhandlinger med en tilbyder er tydelig beskrevet som et alternativ for rettighetseier i anbudsdokumentet og gjort kjent for alle tilbyderne. En slik eksklusiv forhandlingsprosess kan da ikke vurdere bud som eventuelt kommer inn i etterkant, herunder priser på enkeltprodukter, ref. at det skulle foreligge et høyere prisbud på Toppserien. En slik pris foreligger ikke, hevder Kristvang i en e-post til VG.

Denne uttalelsen tilbakeviser Telenor og Altibox.

– Altibox og Telenor bød et høyere totalbeløp med en høyere andel til kvinnefotballen, enn den avtalen som nå er inngått. Selger bekreftet at våre bud ble mottatt, sier Andreas Veggeland, som er kommunikasjonsansvarlig i Altibox.

Angående Fotball Medias påstand om at de ikke hadde mulighet til å vurdere budet fra Telenor og Altibox, svarer de følgende:

– Det er selger som styrer prosessen. Det gir selger mulighet til å gå inn i nye forhandlinger etter at eventuelle eksklusivitetsperioder er avsluttet.

Spørsmål om dokumentasjon

Kristvang bekrefter samtidig at de mottok bud mens de var i eksklusive forhandlinger med TV 2.

– Det er riktig at det ble levert inn nytt bud etter at de eksklusive forhandlingene hadde startet, og budgivere var informert om det var igangsatt individuelle forhandlinger basert på det vi vurderte til det totalt sett beste budet. Men det er ikke spesifisert noe på enkeltrettigheter, så det er ikke noe bud på Toppserien i den størrelsesorden slik det refereres til, skriver Kristvang.

– Vil du fremlegge dokumentasjon på det?

– Budet det refereres til kom inn etter at vi hadde innledet eksklusive forhandlinger med TV 2. Da kunne vi ikke behandle dette nye budet. Det er ikke noe separat prissetting på Toppserien (eller andre rettigheter) i det nye budet, men en totalpris. Om de da regner inn en prosentvis økning i totalsummen i dette eller ikke det må de da svare for. Det er vel det de da legger til grunn i forhold til prisnivået. Men da er det ikke et frittstående bud på Toppserien slik det kan fremkomme.

– Ingen har hevdet at det var et frittstående bud på Toppserien. Telenor/Altibox er klare på at deres totale bud innebar at kvinnefotballen ville fått «et betydelig større beløp enn 35 millioner kroner årlig». Påstår du at det er feil?

– Det må jo da være en påstand basert på en fordeling av de totalprisene de kom med etter at de hadde fått vite at vi hadde innledet forhandlinger (med TV 2, journ.anm.). Men den fordelingen var ikke spesifisert, slik den var i det første budet. Da måtte vi isåfall ha lagt til grunn en tenkt beregning som ikke fulgte med budet. Vårt poeng er at det er ikke spesifisert. Og det kan virke som det ble kommunisert som en definert pris på Toppserien. Det var det ikke. Mulig de har tatt utgangspunkt i prosentvis økning, men det var som sagt ikke spesifisert, skriver Kristvang og fortsetter:

– Om Telenor/Altibox mener at deres bud ville gitt en slik pris/fordeling/effekt så kan jo ikke jeg si at det er feil. Det må jo de kunne mene. Det er jo de som har satt det opp. Men det var som sagt ikke spesifisert. Og det kom inn etter at de hadde fått beskjed om at vi hadde innledet individuelle forhandlinger med TV 2.

De eksklusive forhandlingene

– Kan du forklare grunnlaget for at dere valgte å gå i eksklusive forhandlinger med TV 2?

– Ved budåpning 1. desember hadde fire aktører lagt inn bud. I løpet av de påfølgende seks dagene ble budkonseptene presentert i separate møter. I etterkant vurderte utvalget budene nøye etter flere kriterier og elementer, i hovedsak konsept på gjennomføring, innhold, utvikling, pris og kommersielle tilleggsverdier for fotballen. Status viste at én budgiver hadde tilbudt et konsept som totalt sett ble vurdert bedre enn de andre tre, og en pris som lå betydelig over konkurrentene. På bakgrunn av denne situasjonen valgte forhandlingsutvalget å innlede en tidsbegrenset periode med eksklusive forhandlinger med tilbyderen med høyest pris og best konsept, skriver Kristvang.

– Det har vært sterke reaksjoner fra kvinnefotballsiden. Hvordan vurderer du avtalen for dem på 210 millioner over seks år?

– Jeg mener at denne avtalen også vil være et godt grunnlag for å utvikle Toppserien og 1. divisjon inn i en ny medieverden. Det vil bli gode og attraktive produkter, og det gjenspeiler seg i prisen, som er en betydelig økning fra nåværende nivå, samt at det vil bli investert betydelig i produksjon på ulike nivåer og videreutvikling av kampene i produktene også her. Her er det jobbet godt også over tid fra klubber og i liga for å ha et godt utgangspunkt. Etableringen av grunnspill og sluttspill mener jeg er et riktig steg i denne retningen, og forhåpentligvis får vi kommet i gang med dette formatet i 2021.

– En god avtale

– Hvordan vurderer du avtalen som nå er inngått – med en totalsum som er nesten doblet siden den nåværende Discovery-avtalen ble inngått?

– Dette er en god avtale for hele norsk fotball inn i en fremtid som vil by på store endringer i medievaner og hvordan vi ser fotball, både direkte og mellom kampene. Det er viktig at norsk fotball er med på denne utviklingen, og det har vi høye ambisjoner på. Derfor var det viktig at alle nivåer i norsk fotball er tatt med, bredde og topp henger sammen. Verdien har økt for alle rettighetene, og gjenspeiler også det gode arbeidet som har vært gjort i klubb, i liga, i forbund og med samarbeidspartnere de siste årene, og vil derfor også gi et økonomisk godt grunnlag for norsk fotball fremover, skriver Kristvang.

– Hvor verdifull er eksponeringen av fotballen gjennom redaksjonell oppfølging i det daglige fra TV 2 og kamper på deres og NRKs flater?

– Eksponering og omtale mellom kampene og utenfor sesongen er veldig viktig for å bygge oppmerksomhet rundt produktene videre. De ulike produktene skal ikke leve kun når det spilles kamper, men hele tiden, gjennom uken, sesongen og året, og der publikum og fans ønsker å få det tilgjengeliggjort. Noe av denne eksponeringen måles gjennom året og kan beregnes. TV2 er en aktør som har vist at de kan dette og har i tilbudet presentert nye måter å gjøre dette på som vil løfte norsk fotball og gjøre den enda mer attraktiv. Ikke minst håper vi at dette også vil ha en god effekt på produktet ute på arenaen og for publikum og fans. Redaksjonell dekning på nye flater, plattformer og i eksisterende kanaler er og vil bli viktig grunnlag for å gjøre norsk fotball attraktivt hos alle.