Brann berget plassen med uavgjort – duket for thrilleravslutning i nedrykksstriden

(Start - Brann 1–1) Ett poeng var nok til at Brann ikke lenger har en teoretisk mulighet til å rykke ned. Sjansesløseri kan koste dyrt for Start.

Foto: Tor Erik Schrøder

7 minutter siden

Det kunne imidlertid vært enda verre for vertene fra Kristiansand.

Fem minutter før slutt fikk nemlig Daouda Bamba sjansen fra krittmerket på stillingen 1–1, etter at Vegard Forren ble revet over ende av Erlend Segberg.

Ivorianeren satte imidlertid straffesparket over tverrliggeren – og Start kunne puste lettet ut.

Uavgjort betyr at Mjøndalen er tre poeng bak Start før bortemøtet med Rosenborg torsdag.

Men selv med Mjøndalen-tap i Trondheim, kan ikke Start senke skuldrene.

Fakta Slik er ståa i bunnstriden 13. plass: Strømsgodset, 28 poeng (-14 i målforskjell) 14. plass: Start, 27 poeng (-19 i målforskjell) 15. plass: Mjøndalen, 24 poeng (-21 i målforskjell) 16. plass: Aalesund, 11 poeng (-52 i målforskjell) Gjenstående kamper: Strømsgodset: Odd (b), Stabæk (h) Start: Vålerenga (b) Mjøndalen: RBK (b), Aalesund (h) Aalesund: Mjøndalen (b) Vis mer

Bruntrøyene har nemlig tabelljumbo Aalesund hjemme i siste kamp, mens Start har en tøff bortekamp mot Vålerenga, som ikke har tapt på hjemmebane denne sesongen.

Dersom Mjøndalen taper mot Rosenborg og slår Aalesund, samtidig som Start taper mot Vålerenga, vil målforskjell bli avgjørende.

I øyeblikket har Start −19 i målforskjell, mens Mjøndalen har −21 i målforskjell.

Strømsgodset er rundens store vinner:

Sjansesløseri

Det manglet ikke på sjanser i løpet av den første omgangen. Før kvarteret var spilt hadde Start notert seg for fire store målsjanser.

Men ballen ville ikke i mål.

Start fortsatte å presse på, men Brann fikk etter hvert litt mer kontroll på kampen enn de hadde i de heseblesende åpningsminuttene.

Til pause gjorde Kåre Ingebrigtsen to bytter for å demme opp for Starts farlige høyreside.

FRISPARKPERLE: Denne scoringen fra Petter Strand kan koste Start dyrt i nedrykkskampen. Foto: Tor Erik Schrøder

Frisparkperle

Og litt mot spillets gang var det altså Brann som tok ledelsen. Petter Strand banket til på et frispark fra rundt 20 meter.

Ballen duppet vakkert over muren og under tverrliggeren – og Jonas Deumeland i Start-buret var sjanseløs.

Men snaut ti minutter senere slo Start tilbake.

Eirik Schulze bommet på en enorm mulighet før pause, men da han fikk ballen fra Kevin Kabran, brukte han ett touch før han plasserte ballen i det nærmeste hjørnet.

Deretter misbrukte altså Daouda Bamba et straffespark.

Uavgjort betyr at hverken Brann eller Sarpsborg 08 lenger har en teoretisk mulighet til å rykke ned.

