Start-profilen listet opp hva som gikk galt i bunnkampen: – Fortjener ikke mer enn null poeng

Start-spillerne var klare i sin tale: Mjøndalen vant fullt fortjent mot et Start-lag som ikke var i nærheten av der de skal være.

7 minutter siden

– Vi skulle først og fremst matche de på det de er veldig gode på. Innstilling, energi, duellspill og frekvens. Alt som man trodde var basis i vårt spill. Det har vi vært veldig gode på. Det må ligge til grunn. Det gjorde det ikke godt nok i dag, sier kaptein Martin Ramsland.

Det var en skuffet gjeng med Start-spillere som kom ut for å snakke med Fædrelandsvennen i Mjøndalen. De visste at kampen var svært viktig for utfallet av nedrykksstriden. Det endte med et skuffende tap.