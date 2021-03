RBK-sjefen har to spørsmål igjen i spillerjakten

Etter kjøpet av Vegard Hoff forteller RBK-trener Åge Hareide hvordan han tenker i resten av dette overgangsvinduet.

Tydelig Hareide: Her fra en dag med «mye vær», på Tempebanen. RBK trener på Nidelvs arena for tiden. Foto: Håvard Haugseth Jensen

RBK hentet fem spillere denne vinteren. I samme periode har åtte mann reist.

Nå er Hareide tydelig på at dem i troppen som per i dag er mest aktuelle for klubbskifte ikke blir erstattet.