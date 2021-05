Brennhete Botheim scoret i ny Glimt-seier: Fem mål på fem kamper

(Bodø/Glimt – FK Haugesund 2–0) Erik Botheim (21) hadde kun scoret i to av 34 kamper i Eliteserien før han gikk til Bodø/Glimt. Torsdag scoret han i sin femte kamp på rad, men til tross for seier beklaget kaptein Patrick Berg til fansen etter kampen.

SEIER: Erik Botheim (venstre) og Ola Solbakken (midten) scoret de to målene til Bodø/Glimt i torsdagens kamp. Foto: Mats Torbergsen, NTB

27. mai 2021 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

Kasper Junker scoret 27 mål på 25 kamper for Bodø/Glimt i fjor og det ble mildt sagt store sko Erik Botheim skulle fylle etter at dansken ble solgt til japansk fotball tidligere i vår.

Det er imidlertid en rolle 21-åringen virkelig har grepet. Torsdag scoret han kampens første mål i Bodø/Glimts seier hjemme mot Haugesund og Botheim har nå scoret ett mål i hver av de fem første kampene i årets eliteseriesesong.

Ola Solbakken la på til 2–0 i det 90. minutt og sikret seieren for hjemmelaget.

– Det var en kjedelig fotballkamp, om jeg skal være helt ærlig. Det var ikke den beste fotballkampen vi har spilt, sier Bodø/Glimts kaptein Patrick Berg etter kampen.

– Jeg tenkte underveis at dette ikke kan være en artig kamp å se på. Det er bare å beklage til alle som møtte opp og fansen. Vi ønsker å prestere mye bedre enn dette. Det var skuffende, sier Berg.

fullskjerm neste MÅL: Erik Botheim (nummer 20) jubler etter 1–0-målet hjemme mot FK Haugesund. Sondre Sørli (nummer 27) i forgrunnen, mens Haugesund-keeper Egil Selvik er nede i knestående. 1 av 2 Foto: Mats Torbergsen

Botheim ble enig med Rosenborg om å terminere kontrakten foran årets sesong. Spisstalentet hadde da scoret fire mål i Eliteserien på totalt 34 kamper (19 kamper for Rosenborg, 15 kamper for Stabæk på utlån i fjor) og hadde ikke scoret i Eliteserien siden hat tricket for Rosenborg mot Tromsø i 2019.

Riktignok var mange av kampene som innbytter og Botheim hadde ikke spilt mer enn 1136 minutter i Eliteserien (12 hele kamper og 56 minutter) før årets sesong, men med tillit i Bodø har spissen vist seg fra en helt annen side og er oppe som nummer to på toppscorerlisten etter fem runder.

Med seieren er de regjerende mesterne oppe på tabelltopp – i hvert fall inntil videre før Moldes kamp mot Vålerenga torsdag kveld – men det var gjestene som kom seg til de første sjansene i kampen. Bare halvannet minutt var spilt da Niklas Sandberg ble spilt alene med keeper.

– Det er synd jeg ikke scorer på den første. Keeperen har «jækla» flaks. Vi spiller en god omgang. Det er synd at de får den ene. De har mye ball, men de skaper ikke all verdens. Jeg synes vi gjør en godkjent omgang, sa Sandberg til Discovery i pausen.

Etter hvert overtok Glimt mye av banespillet og kom seg til flere sjanser før Erik Botheim på elegant vis styrte inn kampens første scoring 30 minutter ut i kampen etter et fint innlegg fra Ola Solbakken.

Både Botheim og Glimt-trener Kjetil Knutsen var mellom omgangene opptatt av at det ble for mange enkle feil, men det ble langt mellom de store sjansene i den andre omgangen også.

For Knutsen var det nok bekymringsverdig at midtstopperne Brede Moe og Marius Lode måtte ut med skade, men like før slutt sikret Ola Solbakken seieren for Glimt da han trillet ballen i tomt mål.

Glimt forlenget dermed rekken med kamper uten tap hjemme på Aspmyra. I Eliteserien har nå spilt 28 hjemmekamper siden det forrige hjemmetapet, mot Brann 19. mai 2019.

PS! Det er fremdeles et stykke opp til Junkers beste rekke med kamper for Botheim. Dansken avsluttet med mål i ni strake kamper i Eliteserien i fjor og scoret 15 mål i løpet av de ni kampene.