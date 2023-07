Bisarr Warholm-duell kan bli realitet: – Show!

Karsten Warholm mot den svenske stavstjernen Armand Duplantis på hundre meter? Gjerne det, sier den norske friidrettsstjernen.

Armand Duplantis og Karsten Warholm, her fra et møte i 2020. Vis mer

Det hele startet på en pressekonferanse i fjor.

Den jamaicanske sprintstjernen Shelly Anne Fraser-Pryve tok ordet på en pressekonferanse med «Mondo» Duplantis, og utfordret stavkometen til en duell på hennes hjemmebane: hundre meter sprint.

Duplantis stilte seg positiv til ideen. Før fredagens Diamond League-stevne i Monaco gikk svensken ut og inviterte Karsten Warholm med på leken.

– Jeg har veldig lyst til å gjøre det, og jeg tror også han er gira. Jeg tror det er mulig å få til, vi liker utfordringer og å tråkke utenfor komfortsonen, sa Duplantis torsdag ifølge NTB.

Når VG snakker med Warholm etter supertiden hans på 400 meter hekk fredag (46,51), stiller han seg klar.

– Jeg tror det kan bli spennende. Jeg er en «sucker» for utfordringer. Så vi må prøve å finne et tidspunkt som passer for begge. Det er jo bare show, sier Warholm til VG.

– Tror du det blir en realitet?

– Ja, jeg tror egentlig det.

Overfor svensk tv var Warholm enda mer entusiastisk, ifølge Aftonbladet.

– Det må skje! Det ville vært veldig spennende. Jeg er ikke sikker på at jeg hadde slått ham, for «Mondo» er rask. Men jeg tror han skulle fått det tøft på hundre meter, sier Warholm.

«Mondo» Duplantis driver stort sett med stavsprang. Nå har han lyst til å prøve seg mot Karsten Warholm på hundre meter. Vis mer

Hekkeløperenes personlige rekord på hundre meter flatt er 10,52. Duplantis har 10,57 (i litt for sterk medvind).

– Det er veldig lenge siden vi begge har løpt hundre meter, så det hadde vært gøy å prøve bare for å ha gjort det, sa Duplantis før helgen.