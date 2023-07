Molde skuffet i Finland – tapte for HJK Helsinki

(HJK Helsinki – Molde 1–0) Moldes Champions League-drøm fikk seg en støkk da de tapte for HJK Helsinki i Finland. Nå må de vinne hjemme i Molde.

Tapet kommer som en overraskelse ettersom Molde har vært i forrykende form den siste tiden. Moldenserne slet imidlertid stort mot et lavtliggende Helsinki, og tapte til slutt 0–1 etter en scoring av Topi Keskinen (20).

Det betyr at Erling Moes menn må vinne når Helsinki kommer på besøk til Molde neste onsdag. Dersom de ikke gjør det, er Champions League-drømmen over for denne gang.

Dette var det første av to oppgjør i den andre kvalifiseringsrunden i Champions League. Tar de seg videre, vil de i det minste være garantert Conference League-spill. Dersom de også vinner den tredje kvalikrunden og playoffen, er de sikret en plass i Champions League-gruppespillet.

– Jeg er skuffet over Molde. Det er altfor lavt tempo. Det er få bevegelser og trusler. De spiller rett i hånden på et HJK-lag som får ligge lavt og kontre. Da de kontret, var de farlige. Den siste halvtimen red de på 1–0-ledelsen og klarte det med bravur, sier VGs ekspertkommentator Kjetil Rekdal.

BANENS BESTE: Topi Keskinen (20) scoret kampens eneste mål.

Rekdal tror fortsatt Molde kommer til å avansere, men spår at HJK også kan bli en vrien nøtt på Aker Stadion og at det kan bli en tålmodighetsprøve.

– Molde har en jobb å gjøre. De var veldig statiske og lite kreative. De har tre stoppere som triller ballen frem og tilbake. Molde har mye ball, men de skapte nesten ingenting før det siste kvarteret. Det er for sent. Skal de slå dem, må de rive dem i stykker i Molde fra starten av, sier Rekdal.

For HJK skulle vise seg å være solide defensivt og et giftig kontringslag. Etter 25 minutter gikk det galt for Molde da de havnet under 0–1.

Helsinki slo en ball i bakrom mot Topi Keskinen, kampens store spiller. 20-åringen slo knockout på Benjamin Tiedemann Hansen i løpsduellen mellom de to, før han pirket inn 1–0 mellom beina på Jacob Karlstrøm.

Angrepsspillet til Molde i første omgang var ikke all verdens å skryte av. Den største sjansen fikk midtstopper Anders Hagelskjær på en corner, men dansken satte headingen sin over mål fra kort hold.

– Det har vært et skuffende offensivt repertoar av Molde ut ifra hva vi har sett den siste tiden, sa Rekdal tidlig i annenomgang.

Molde fikk satt et stadig større trykk på hjemmelaget utover i annenomgang, og ti minutter før slutt var de svært nære 1–1 på et skudd fra innbytter Markus Kaasa. HJK-keeper Jesse Öst vartet imidlertid opp en god redning som sikret finnene 1–0-seier og et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Norge.

Dersom Molde tar seg videre, er det kjente fjes som venter i den tredje kvalifiseringsrunden. Der møter de nemlig vinneren av Häcken og Klaksvik. Häcken trenes av Per-Mathias Høgmo, mens Klaksvik trenes av Molde-helten Magne Hoseth.

Samtidig finner vi spillere som Even Hovland og Ola Kamara hos Häcken, mens hos Klaksvik spiller blant andre Vegard Forren og Sivert Gussiås. Samtlige fire har bakgrunn i Molde.