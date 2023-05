Billettkaos før cupfinalen - utsetter salget

Mandag ble billettene til cupfinalen lagt ut for åpent salg. Interessen var såpass stor at nettsidene til Norges Fotballforbund gikk ned for telling.

08.05.2023 12:18 Oppdatert 08.05.2023 12:57

2500 billetter ble lagt ut for salg klokken 12.00 og da VG prøvde å logge seg ble vi møtt av en såkalt 503-melding. Det er en feil som ofte skjer når det er stor pågang til et nettsted.

Klokken 12.23 er fortsatt nettsiden ikke mulig å laste.

VG har forsøkt å få en kommentar fra NFF, men våre henvendelser er ikke besvart.

På Twitter omtrent klokken 12.25 skriver de at billettsalget utsatt til i morgen, tirsdag 9. mai klokken 12.00.

«På grunn av ekstrem stor pågang for å få tak i biletter til cupfinalen har det oppstått en teknisk feil hos vår billettleverandør Secutix. Vi beklager dette».

Cupfinalen mellom Brann - Lillestrøm spilles på Ullevaal Stadion den 20. mai klokken 16.00.