Derfor tok Aalesund-leder kontakt med Ole Gunnar Solskjær

Styreleder Gunnar Haagensen i AaFK bekrefter at de har vært i kontakt med Ole Gunnar Solskjær for å få innspill – og hjelp i en overgangsfase. Solskjær selv er ikke aktuell for å ta over skuta.

Sunnmørsposten

08.05.2023 15:59

Styreleder Gunnar Haagensen synes det var en positiv kamp for AaFK mot Haugesund.

– Jeg likte det jeg så. Jeg likte at Atanga spilte så pass bra, at han spilte så pass lenge. Det var sagt at han ikke tålte å stå en kamp, men det var enkelte andre som var mer sliten, konstaterte Haagensen i intervjuet etter kamp.