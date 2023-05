Rekdal trekker frem 16-åring som mulig nøkkelmann: – Har kommet for å bli

TRONDHEIM (VG) Kjetil Rekdal (54) har kalt det «naivt å forvente at gutter på 20 år skal briljere på Lerkendal». Sverre Nypan (16) virker imidlertid å være et unntak.

YNDLING: Sverre Nypan (16) var svært populær blant de drøyt 21 000 tilskuerne på Lerkendal tirsdag.

– Vi hadde brukt ham mye mer hvis vi kunne. Han er kommet for å bli, slår Kjetil Rekdal fast overfor VG etter 1–0-seieren mot Haugesund.

– Du tror han blir en nøkkelspiller i mange kamper fremover?

– Ja, det tror jeg absolutt, sier Rekdal – og svarer kontant «fordi han er god nok til det» på spørsmål om hvorfor han ser på Nypan som en nøkkelmann.

16 år gamle Sverre Nypan noterte seg for en målgivende pasning i sin andre start på rad. Etter at Morten Bjørlo hadde hamret inn det som ble seiersmålet for Rosenborg, stormet Nypan bort for å feire med russen – som er to årskull eldre enn ham selv.

– Det er en drøm, da. Jeg har vært her hver 16. mai og sett det fra tribunen, og nå får jeg starte og bidra. Det var ekstremt artig, sier Nypan til VG etter kampen.

Det kan også virke som om trønderne har fått seg en ny kjæledegge. 16-åringen var blant de som fikk høyest applaus da navnene ble ropt opp før kampstart. Etterpå skrek unge, håpefulle supportere av glede da Nypan kom ut for å takke for støtten etter kampen.

Etter en trøblete sesongstart ble kampen mot Haugesund beskrevet som «et være eller ikke være» for Kjetil Rekdal. Nypan mener at hans unge alder kun er en fordel da VG spør om presset Rosenborgs situasjon medfører.

– Jeg føler at når man er 16 år så har man mindre press på seg. Det er ingen som forventer så mye. Da er det bare å senke skuldrene og spille. Man vet at man er god nok, så da er det bare å kjøre på, sier Nypan.

Han er også full av lovord om Kjetil Rekdal, som har vært veldig opptatt av hvor ung og uerfaren stallen hans er.

– Han er en av de beste trenerne til å gi ungguttene en sjanse. Det er veldig viktig for å utvikle laget videre. Hvis vi starter det samme laget hele tiden, så blir det brukt opp til slutt. Jeg tror det er veldig positivt, og det er en ting han har som veldig få trenere har. Vi er en ung gjeng og har mye å lære, alle sammen, men vi er på vei mot noe. Det kommer til å bli bra det her, tror jeg, sier, sier han til VG.