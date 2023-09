Ten Hag krever mer av supertalentet: − Har ikke vært bra nok

I Manchester Uniteds ving-krise krever manager Erik ten Hag (53) at stjerneskuddet Alejandro Garnacho (19) tar mer ansvar.

FÅR MER ANSVAR: 19-åringen Alejandro Garnacho får mer tillit av manager Erik ten Hag når to av Manchester Uniteds vinger er utilgjengelige. Da forventer United-sjefen mer av stortalentet. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 08:50

Jadon Sancho er utestengt fra Manchester Uniteds A-lagsaktiviteter og får hverken spise med eller trene med lagkameratene.

Ten Hag ønsket ikke å kommentere konflikten mellom United-sjefen og Sancho etter Uniteds 3–0-seier over Crystal Palace i ligacupen tirsdag.

Fakta Dette er Sancho-bråket Konflikten startet med at Sancho ble vraket til storoppgjøret mot Arsenal 3. september – noe ten Hag begrunnet med prestasjoner på trening.

Kort tid senere slo kantspilleren tilbake og avviste påstanden i sosiale medier.

Medier rapporterer at ten Hag er misfornøyd med Sanchos punktlighet for oppmøte og slapphet på trening. Flere i garderoben deler angivelig managerens syn.

Sancho skal ha nektet å unnskylde seg overfor manageren. Vis mer

Brasilianske Antony blir i disse dager avhørt av engelsk politi etter voldsanklager og søksmål fra ekskjæresten Gabriela Cavallin.

Stjernenes fravær gir gylne muligheter for mer spilletid og kamper fra start for argentinske Garnacho, som tirsdag satte sitt første mål for sesongen:

Men scoring og 3–0-seier til tross, virket ikke United-sjef ten Hag å være overbevist etter Garnachos prestasjon mot London-laget.

− Dere har sett at vi har brukt ham ved starten av sesongen ... bidraget hans har ikke vært bra nok, sier Manchester United-manageren etter cupavansementet, gjengitt av blant annet nyhetsbyrået AP.

Ten Hag roser samtidig stortalentet og peker på at han er svært godt likt, men mener han må ta flere steg.

− Han vil alltid være avgjørende fordi han har gode kvaliteter, men jeg tenker at det er ganske vanlig for en spiller på hans alder at det er rom for mye utvikling, sier ten Hag.

− Alle liker ham. Fansen liker ham, laget liker ham og jeg liker ham. Men samtidig er vi nødt til å kreve mer og «pushe» ham, fordi han kan prestere på et veldig høyt nivå.

− Det må han vise hver dag, slår ten Hag fast.

19-åringen kom til klubbens akademi i 2020 og debuterte på førstelaget i 2022. Han har scoret seks mål på 42 kamper for Manchester United.

Så langt denne sesongen står argentineren med ett mål på seks kamper:

Grafikk: Sofascore.com.

Allerede lørdag tar Manchester United igjen imot Crystal Palace på Old Trafford. Denne gang i Premier League, hvor de røde djevlene har fått en tøff start på sesongen med tre tap på de første seks kampene.