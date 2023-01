Ødegaard varsler hardere regime: – Jeg var for snill

Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard (48) skjerper kravene til spillerne foran 2023-sesongen etter en svart andre halvdel på fjorårets serie.

SJEF: Hans Erik Ødegaard vil bli strengere i år.

05.01.2023 11:05

Mens sønnen Martin herjer i Premier League som kaptein for Arsenal, samler Hans Erik Ødegaard spillerne i Sandefjord torsdag morgen til en hard oppkjøring.

19. november berget laget plassen i kvalikkampen mot Kongsvinger etter en periode preget av store skadeproblemer og null seire på de 15 siste kampene i Eliteserien. Høstkollapsen holdt på å koste Sandefjord plassen på Norges øverste nivå.

– Vi hadde en veldig dårlig høst. Det er mange forklaringer på det. Vi hadde enormt mange skader som gjorde at vi ble veldig utsatt. Det er unnskyldningen. Problemet er at vi var for dårlige, sier Ødegaard til VG.

– Hvordan vil laget merke endringene i år?

– Vi har veldig klare tanker om hva vi skal gjøre for å forbedre oss mye til den kommende sesongen. Vi må bli råere på å trene bedre, riktigere og tøffere. Vi gjorde for mange kompromisser forrige sesong.

MOTIVERT: Ødegaard vil utvikle Sandefjord.

Ifølge Ødegaard ønsket han et hardere treningsregime også i fjor, men skader satte en stopper for hvor tøft trenerteamet kunne kjøre spillerne. Faren for nye skader gjorde at belastningen måtte være lavere enn planlagt.

– Jeg var for snill, men når du har mange skader, er det en balansegang mellom hvor mye du kan «pushe» på trening og hvor mye du må legge til rette for at folk er kampklare, sier Ødegaard.

Målet er blant annet at laget skal blir bedre defensivt, i en del av spillet Ødegaard omtaler som «grunnlaget for alt som skjer for oss».

– Offensivt er det fremgang, men vi må bli enda råere, mer gjennombruddshissige og giftigere.

Han tok over Sandefjord foran 2021-sesongen sammen med svenske Andreas Tegström. To år senere er Ødegaard fortsatt glad for å være hovedtrener for første gang på eliteserienivå. Firebarnsfaren var tidligere for travel med å følge opp sine fire barn, inkludert landslagskaptein Martin, og arbeid med klesbedriften som bærer familienavnet.

– Jeg har hatt lyst til dette lenge. Jeg føler meg veldig privilegert. Det er veldig mye jobb, men det er veldig moro. Jeg er kjempemotivert for å starte på en ny sesong. Jeg har omtrent ikke hatt en dag av i vinter, sier Ødegaard, som har brukt mye tid på å kartlegge nye spillere.

Det har Sandefjord-sjefen gjort lurt i. Onsdag skrev VG at lagets beste spiller, Mohamed Ofkir (26), ønsker seg bort fra klubben og trolig må erstattes. I vinter har Sandefjord foreløpig signert kanten Danilo Andres Al-Saed (23) og midtbanemannen Filip Ottosson (26) fra henholdsvis nivå tre og to i Sverige.

Daglig leder Espen Bugge Pettersen så laget tape 11 av de 15 siste kampene i Eliteserien sist sesong. De mørke resultatene gjør at også den tidligere sisteskansen er klar på at det må merkbare endringer til. Målet er i utgangspunktet at Sandefjord skal være en topp 10-klubb. I så måte var 14.-plassen ikke godkjent.

Han forteller samtidig at klubben har et budsjett på rundt 47 millioner kroner som skal dekke alt som skjer i klubben, som utgiftene til A-laget, administrasjonen og akademiet.

– Noen av klubbene vi konkurrerer med, bruker den summen bare på A-lagsdriften, sier Bugge Pettersen.

DAGLIG LEDER: Espen Bugge Pettersen har ansvaret for driften på Release Arena.

Han opplyser videre at de hadde et treningsfravær på mer enn 30 prosent i fjor, og kaller det «enormt mye».

– Vi må heve oss i år. Vi må gjøre det på en måte som gjør at vi har spillere tilgjengelig i en mye større grad i fjor, sier Sandefjords daglige leder.

Klubben ansatte i fjor en fysisk trener som skal til å styrke treningsarbeidet.

– Vi har bygget opp et apparat på den biten nå. Så må vi ha spillere som tåler dette. Spillerne må skjønne at listen vil bli hevet. Toget går fra start, og det må spillerne være med på.

I fjor hadde Sandefjord 30 spillere på kontrakt. Det tallet skal ned til mellom 23–25 denne sesongen. Seriestart er 10. april hjemme mot HamKam.