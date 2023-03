Maanums Arsenal vant ligacupfinalen over Chelsea – Reiten-assist til ingen nytte

Frida Maanum og Arsenal vant ligacupfinalen 3-1 mot Guro Reiten og Maren Mjelde sitt Chelsea. Det er sjette gang klubben har gått til topps i turneringen.

VANT: Frida Maanum og Arsenal vant ligacufinalen.





05.03.2023 17:58

På et fullsatt Selhurst Park sendte Chelsea-spiss Sam Kerr de kongeblå i føringen allerede etter to minutter. Det skjedde etter målgivende fra Guro Reiten.

Svenske Stina Blackstenius utlignet etter et kvarter, før Kim Little sendte Arsenal i ledelsen fra straffemerket ti minutter senere. De rødkledde fra London økte til 3-1 fem minutter på overtid av 1. omgangen etter et selvmål fra Niamh Charles.

Mjelde måtte se hele finalen fra benken til Chelsea, mens de to andre norske spilte hele oppgjøret.

Arsenal har vunnet ligacupen seks ganger. Det er ingen andre klubber som har gått til topps flere ganger enn de rødkledde fra London. Chelsea vant ligacupen både i 2020 og 2021.

Forrige søndag møttes også London-rivalene i FA-cupen. Da vant Chelsea 2-0.