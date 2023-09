Sikker på at Barcas «vidunderbarn» knuser den spanske landslagsrekorden

Lamine Yamal (16) blir etter alt å dømme tidenes yngste spanske A-landslagsspiller. Barcelonas «vidunderbarn» kan nemlig debutere allerede mot Georgia i kveld.

DEBUTKLAR: Lamine Yamal trikser på Spanias trening få dager før møtet med Georgia. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 14:00

– Det hadde ikke vært noe poeng å ta ham ut hvis han ikke skal spille. Da ville han heller vært på U21-landslaget, sier Viaplay-ekspert Petter Veland.

– Sjansene er 99,9 prosent for at Lamine Yamal spiller ettersom det også er viktig å låse ham til Spania, for han er også kvalifisert til å spill for Marokko, understreker Veland.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana har vokst opp i Catalonia, men faren er fra Marokko og moren fra Ekvatorial-Guinea.

Fakta Lamine Yamal Nasraoui Ebana Født: 13. juli 2007 (16 år) Høyde: 180 cm Posisjon: Ving, angrepsspiller Debuterte for Barcelonas A-lag da han ble byttet inn mot Real Betis 30. april 2023. Ble tidenes yngste førstelagsspiller i klubben gjennom tidene. Er født og oppvokst i Catalonia, Spania. Har aldersbestemte landskamper for Spania, men kan også spille for Marokko ettersom det er farens nasjonalitet. Blir tidenes yngste A-landslagsspiller for Spania dersom han debuterer mot Georgia eller Kypros (førstkommende tirsdag): Vis mer

Han har spilt aldersbestemt fotball for Spania, og var med da G15-laget tapte 0–2 mot Norge i 2021. Det er uansett nasjonen man debuterer for som senior som blir gjeldende for resten av karrieren.

Knuser Gavi-rekorden

Dersom Lamine Yamal får spilletid nå knuser han rekorden til klubbkamerat Gavi, som var 17 år og 62 dager da han debuterte mot Italia i oktober 2021.

Blir det minutter i bortekampen mot Georgia vil den nye rekorden til Lamine Yamal være 16 år og 57 dager. Alternativt kan debuten komme hjemme mot Kypros tirsdag.

REKORDHOLDER: Gavi (t.h.) er lagkamerat i Barcelona og på det spanske landslaget med Lamine Yamal. Her varmer de opp til møtet med Cádiz i august. Vis mer

I april ble han den yngste som har spilt for Barcelonas A-lag med 15 år og 290 dager, og etter en herlig start på sesongen i La Liga står altså flere rekorder for fall.

– Han var fantastisk i den siste treningskampen mot Tottenham der han var involvert i alle scoringene. Så har han bare fulgt opp. Han var banens beste da Barcelona slo Villarreal 4–3, sier Veland.

Fakta Tidenes yngste Spania-spillere Gavi (debut oktober 2021) 17 år 62 dager

Ángel Zubieta (april 1936) 17 år 283 dager

Ansu Fati (september 2020) 17 år 307 dager

Bojan Krkić (september 2008) 18 år 13 dager

Pedro Regueiro (januar 1928) 18 år 21 dager

Pedri (mars 2021) 18 år 120 dager

Uriarte (september 1963) 18 år 200 dager

José Muguerza (juni 1930) 18 år 272 dager

Cesc Fabregas (mars 2006) 18 år 301 dager Vis mer

Lamine Yamal har startet de tre siste kampene for Barcelona, og den venstrebente angriperen har erobret høyre ving-posisjonen i en angrepstrio med Robert Lewandowski og Gavi.

Størst siden Messi

– Hvor lovende mener du han er?

– I Barcelona-sammenheng tror jeg vi må helt tilbake til Lionel Messi, og det har vært noen gode navn i mellomtiden der ...

– Mange som har slått igjennom tidlig har fått store skadeproblemer, noe Ansu Fati er et eksempel på. Det gjenstår jo å se hvordan Lamine Yamal vil takle det og eventuell sportslig motgang, understreker Veland.

– Men han er en ekstremt leken spiller og samtidig moden. På høyrekanten, som ser ut til å bli hans i Barcelona, så har vi sett Moussa Dembélé de siste årene. Han hadde skyhøyt toppnivå, men manglet forståelse og gjorde feil valg hele tiden.

– Lamine Yamal er det stikk motsatte – han velger riktig nesten hver gang, og det gjør ham spesiell, slår Veland fast.