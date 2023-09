Bob Bradley lander i Norge: Comeback i Stabæk

Bob Bradley (65) går tilbake til Stabæk. Ifølge VGs opplysninger lander amerikaneren på Gardermoen søndag.

– Vi håper å ha en ny trener på feltet mandag, sier Stabæks sportssjef, Torgeir Bjarmann, til VG.

Han vil ikke kommentere om Bob Bradley blir Lars Bohinens etterfølger. Stabæk-treneren fikk denne uken sparken etter ni tap og to uavgjort – inkludert cup-exiten mot Kjelsås – på de siste 11 kampene. Stabæk ligger på nest sisteplass i eliteserien.

Klubben melder at det blir pressekonferanse kl. 17.00 søndag. VG vet at Azar Karadas og Andrea Loberto blir Bradleys assistenter.

Daglig leder Jon Tunold bekreftet tidligere lørdag til TV 2 at klubben er i kontakt med Bradley, som trente Stabæk i 2014 og 2015.

– Vi er i prosess og er i ferd med å finne en løsning. Men ingen ting er klart på det nåværende tidspunkt, sier Torgeir Bjarmann.

– Bob Bradley har vært glad i Stabæk siden han ankom Bærum, og Stabæk og alt av supportere har vært glad i Bob Bradley. Sånn sett er dette en perfekt match, og dette blir garantert møtt med jubel i Stabæk-leiren, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Veterantreneren ble i slutten av juni løst fra kontrakten med MLS-klubben Toronto FC. Han vant den kanadiske cupen med klubben i 2022 (utsatt fra 2020 på grunn av pandemi), men for to måneder siden var det slutt etter Toronto hadde startet MLS-sesongen med tre seire, 10 uavgjorte og fire tap.

Bradley startet trenerkarrieren allerede for 42 år siden. Han har trent både USAs og Egypts landslag.

«Byggmester Bob» fra New Jersey ble – som Stabæk-trener – den første amerikaner som har ledet en europeisk toppserieklubb. Han gikk i november 2015 videre til Le Havre i Frankrike.

Et knapt år senere ble han manager for Swansea i Premier League. I Wales fikk Bradley fyken etter 85 dager og 11 kamper. To seire og syv uavgjorte holdt ikke for å beholde jobben.

Fra 2017 til 2021 trente han Los Angeles FC før veien gikk videre til Toronto.