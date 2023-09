Manchester United-talentet Isak (19) om sin verste frykt: – Helt forferdelig

DRAMMEN (VG) Isak Hansen-Aarøen (19) opplevde marerittet da han måtte synge foran hele førstelaget til Manchester United. Samtidig hinter han om at han kanskje spiller for en annen klubb i januar.

TATOVERT: Det er ikke mange 19-åringer som kan skilte med like mange tatoveringer som Isak Hansen-Aarøen. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 11:06

Med bleket hår og tatoveringskunst over hele kroppen ser Tromsø-gutten allerede ut som en fotballstjerne.

– Jeg har en pappa med litt tatoveringer. Jeg har bestandig likt det, sier Hansen-Aarøen til VG.

Han ga tidlig beskjed til mamma og pappa at han skulle få seg tatoveringer så snart han ble gammel nok. Den første fikk han som 16-åring.

– Da jeg først begynte var det ingen vei tilbake. Jeg tenker ikke så mye over det. Det er bare en del av huden min nå, sier han.

19-åringen ler bekreftende på spørsmål om at det både må ha tatt tid og gjort ganske vondt.

– Den vondeste var under armen her. Jeg tok tidlig fly og hadde ikke spist så mye, så jeg tror kroppen bare var jævlig sliten, sier han på godt nordnorsk.

SMERTEFULLT: Isak Hansen-Aarøen viser hvor han tok tatoveringen som gjorde mest vondt. 1 av 6 Foto: Frode Hansen / VG

Han viser frem at han har tatoveringer for alle som alle som står ham nær. For en familiekjær 16-åring kan det by på utfordringer å flytte alene til et annet land som ung gutt, spesielt midt i en pandemi.

– Man lærer veldig mye av å flytte. Jeg har lært mye som menneske. Jeg har bodd mye alene og borte fra familie. Man lærer mye om seg selv som menneske. Det er mange på landslaget som har gjort det. Jeg føler vi er en ganske moden gjeng, sier han.

Hansen-Aarøen har funnet seg godt til rette. Han forteller at han «snakker, tenker og drømmer på engelsk».

– Livet mitt nå er helt annerledes. England er nesten som hjemme nå. Jeg har funnet meg veldig til rette i England.

På fritiden henger han med lagkameratene og kompisene Oscar Bobb (Manchester City) og Leo Fuhr Hjelde (Leeds).

– Jeg er veldig glad i ham. Han er en av de bedre kompisene jeg har nå og han kommer til å bli en utrolig god fotballspiller, sier Bobb til VG.

Hansen-Aarøen sier at Hjelde har lokket ham inn i golfens verden. Han tror det er viktig å ha noe annet å lene seg på enn bare fotballen.

Da han var yngre gikk det stort sett i fotball. Mesteparten av tiden tilbrakte han på Alfheim Alfheimfotballstadion i Tromsø, som var rett ved der han bodde.

– Jeg var ikke så flink på skolen, men med fotballen så klikket alt for meg. Helt fra jeg var liten har jeg kost meg med fotball. Fra ung alder kom United, så jeg rakk ikke tenke over at fotball var noe jeg kunne leve av før det skjedde, sier Hansen-Aarøen.

Mens lagkamerater som Antonio Nusa og Kristian Arnstad har vært veldig opptatt av å ta riktige mellomsteg, reiste Bobb og Hansen-Aarøen begge tidlig til Manchester.

– En rute er riktig for noen, som kan være helt feil for andre. Jeg tror man bare må sette seg ned og finne ut hva som er riktig for deg, for det er forskjellige svar for alle.

LOVENDE: Isak Hansen-Aarøen og Oscar Bobb sammen på A-landslagstrening. Vis mer

Han henter inspirasjon fra den jevnaldrende kompisen Alejandro Garnacho (19), som har slått gjennom på Manchester Uniteds førstelag.

– Absolutt. Når sjansen kommer må man være klar. Den kan plutselig komme. Det jeg gjør nå er bare å sørge for at når sjansen kommer så skal jeg være klar for å ta den.

– Har det vært snakk om utlån?

– Det var snakk om litt forskjellig, men jeg vil ikke si så mye om det. Det var litt greier, men vi ble ikke helt enig.

– Fortell litt da.

– Du får vite om noen måneder.

– For da kan det skje igjen?

– Eeeh, ja, mulig.

– Snakker vi Championship eller andre land da?

– Det er mye interesse. Hvis vi ville at det skulle bli lån så vet jeg at vi kunne dra.

– Hvem satte ned foten?

– Det var litt forskjellige ting vi ikke ble helt enige om.

LURER IKKE EN LURING: Isak Hansen-Aarøen har tydeligvis fått medietrening og vil ikke avsløre noe særlig detaljer fra klubbsiden. Vis mer

Hansen-Aarøen har imponert på Manchester Uniteds U23-lag – og fikk ros av manager Erik ten Hag da han viste seg frem i treningskampen mot Leeds på Ullevaal i sommer.

19-åringen er imidlertid klar på at seniorfotball er «veldig viktig og et steg jeg absolutt vil ta veldig snart».

– Jeg er heldig med at jeg ikke kjenner på så mye press med fotball. Når jeg spiller fotball så gjør jeg bare min greie. Jeg er mer stresset hvis jeg må opp og holde tale, men på fotballbanen bare koser jeg med.

– Så hvis du må velge å holde tale foran 20 stykker eller spille fotball foran 75.000?

– 75.000. Lett, sier han – og begrunner:

– Er det én ting jeg vet jeg er god til så er det fotball, så der går jeg bare ut og koser meg.

TETTE BÅND: Isak Hansen-Aarøen får instrukser av Erik ten Hag. Unggutten sier at dette er veldig tette bånd mellom A-laget og U23-laget, og at det er en veldig rød tråd gjennom alt som gjøres i klubben. Vis mer

Men også i Manchester United har han blitt lokket ut av komfortsonen. Som førstereis på tur til Spania måtte han tradisjon tro synge foran hele laget med førstelagsspillere og trenere og alt.

– Det var helt forferdelig, sier han og rister smilende på hodet.

– Hvilken sang gikk du for?

– Jeg vil ikke tenke på det. Jeg har et klipp av at jeg sang og jeg har aldri sett på det. Jeg ble tilsendt av en i klubben, men jeg har aldri sett på det, ler han.

Norges U21-landslag spiller EM-kvalifiseringskamp mot Latvia tirsdag. San Marino ble enkel match for Norge. Laget vant 7–0 og Hansen-Aarøen var på scoringslisten:

