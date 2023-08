Bekreftet: Mané klar for Al Nassr

Sadio Mané (31) forlater Bayern München og blir lagkamerat med Cristiano Ronaldo i saudiarabiske Al Nassr.

TIL SAUDI-ARABIA: Sadio Mané etter scoring mot Viktoria Plzen i Champions League-gruppespillet i 2022. Vis mer

Saken oppdateres!

Det bekrefter den saudiarabiske klubben på Twitter. Prislappen på venstrevingen skal være på 35 millioner britiske pund.

Senegaleseren kom fra Liverpool til Bayern München i fjor sommer, men fikk ikke mer enn en sesong i den tyske storklubben.

Oppholdet inneholdt dramatikk, etter at det ble rapportert om at Mané hadde slått til lagkamerat Leroy Sané i garderoben. Han ble bøtelagt for hendelsen. 29-åringen fikk senere beskjed om at han ikke fikk fortsette hos den regjerende seriemesteren i Tyskland.

– Å forlate Bayern gjør vondt. Jeg skulle ønske det fikk en annen ende. Jeg vet at jeg kunne hjulpet laget denne sesongen, og jeg ville bevise det til alle. Men uansett ønsker jeg klubben og supporterne alt det beste i fremtiden, sa Mané til Sky Germany etter at det ble kjent at han ikke fikk fortsette i den tyske klubben.

På 38 kamper scoret han tolv mål og fikk seks målgivende.

Al Nassr har i tillegg til Cristiano Ronaldo sikret seg Seko Fofana, Marcelo Brozovic og Alex Telles.