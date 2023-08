Ødegaard roses for spesiell detalj: – Trodde ikke han var noen kapteinstype

WEMBLEY (VG) Martin Ødegaard (24) hadde trolig en av sine beste dager på fotballbanen da han ble historisk på den engelske nasjonalarenaen søndag. Nå roses han i skyene for en spesiell egenskap.

FORNØYD: Martin Ødegaard kostet på seg en selfie med medaljen i munnen etter seieren mot Manchester City søndag. Vis mer

– Han er veldig intelligent. Han har så mye ferdigheter. Men det jeg likte best – det var hvordan han var som kaptein – der var han veldig, veldig god. Jeg trodde egentlig ikke han var noen kapteinstype, sier The Times-fotballskribent, Henry Winther til VG.

Alt så egentlig fortapt ut for Ødegaard & co. på Wembley søndag ettermiddag. Manchester City hadde stø kurs mot Community Shield Community ShieldKampen mellom sist sesongs ligamester og FA cup-vinner. Fordi Manchester City vant begge 2022/2023-sesongen, møtte de Arsenal som ble nummer to i ligaen.-seier. Men et overtidsdrama og straffesparkkonkurranse snudde opp ned på alt.

Dermed kunne Ødegaard – som første nordmann – løfte et trofé som kaptein i England.

Fakta Norske Community Shield-vinnere: Martin Ødegaard, Arsenal: 2023

John Arne Riise, Liverpool: 2006 og 2001

Ole Gunnar Solskjær, Man. United: 2003 og 1996 (benken hele kampen i 96)

Tore André Flo, Chelsea: 2000 (benken hele kampen)

Ronny Johnsen, Man. United: 1997 og 1996 (benken hele kampen i 96)

Erik Thorstvedt, Tottenham: 1991 (delt seier med Arsenal) **Martin Ødegaard er den første norske kapteinen til å løfte troféet. Vis mer

Ødegaard har hatt kapteinsrollen i ett år allerede. Winther og The Athletics Arsenal-journalist Art de Roché mener det var veldig viktig at nordmannen tok den første straffen i straffesparkkonkurransen og «satte tonen for laget».

Men de bet seg merke i en helt annen ting som imponerte dem enda mer.

De så begge at Ødegaard tok tak i Declan Rice – en helt ny Arsenal-signering kjøpt for over 100 millioner pund denne sommeren – foran den jublende fansen etter kampslutt.

– Han tok ham i hånden foran Arsenal-fansen og sa «dette er en god spiller vi har, syng en sang for ham». Det setter Rice pris på, melder Winther.

– Det er små øyeblikk som det som viser at han har god menneskeforståelse. Det er sånn han gjør kapteinsrollen til sin egen. Han kan skrike så mye han vil på banen, men det er slike øyeblikk der du ser han skaper et bånd til lagkameratene, sier de Roché.

ANERKJENT FOTBALLSKRIBENT: Henry Winter, her avbildet på Wembley søndag kveld. Vis mer

Han fortsetter:

– Folk ble overrasket da han først fikk kapteinsbindet. Han er ikke en type som Granit Xhaka (tidligere ledertype i Arsenal), som er «opp i trynet» på andre og skriker. Men Ødegaard får jobben gjort. Det er det viktigste.

I Viaplays studio etter kampen var ekspertene Eirik Bakke og Lars Tjærnås svært imponert.

Bakke mente nordmannen så ut som en «gutt med selvtillit, og ser både piggere og raskere ut» enn tidligere.

– Det er noe nytt med ham nå, sa han.

FØLGER ARSENAL TETT: Art de Roché, her etter Community Shield-finalen på Wembley i London søndag kveld. Vis mer

Han viste til hvordan Ødegaard skled unna motstanderne, viste seg enda mer som en kaptein ved å score på den første straffen og omtalte ham som en spiller som «gjør de rette tingene hele tiden».

Lars Tjærnås istemte i kanalens studio.

– Aura er et udefinert begrep, men arrogant – det er sagt på en positiv måte... Det er et par av de glimtene der vi ser han vender opp og forbi spillere, det er følelsen av læreren som leker med elevene i skolegården.

– Jeg hadde en veldig god følelse da jeg så Ødegaard, sier han.

Så hva betyr seieren for Arsenal?

– Det gir dem selvtillit. City er favoritter, men psykologisk er dette veldig viktig for dem, melder Winther.

