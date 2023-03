Aursnes-storspill i målfest – Benfica til kvartfinale i Champions League

(Benfica – Club Brugge 5–1, 7–1 sammenlagt) Fredrik Aursnes (27) herjet på midtbanen da Benfica filleristet Club Brugge i åttedelsfinalen av Champions League.

07.03.2023 22:49 Oppdatert 07.03.2023 23:37

Benfica hadde et godt utgangspunkt med 2–0 fra det første oppgjøret i åttedelsfinalen av Champions League – og portugiserne hadde ingen problemer med å sikre avansement til kvartfinale på hjemmebane.

Chelsea gikk også videre til kvartfinalen i Europas gjeveste klubbturnering etter 2–1-seier sammenlagt over Borussia Dortmund.

En god bidragsyter til Benficas kvartfinaleplass var Hareid-mannen Fredrik Aursnes, som styrte kampen på midtbanen på sitt sedvanlige vis.

– Dette liker Ståle Solbakken (landslagstrener). Aursnes – en ny strålende kamp, sier fotballekspert Jesper Mathisen på TV 2s sending.

Han vant ballen på egen halvdel før han startet kontringen, som førte til 1–0. Det var et lekkert forarbeid av hat trick-helten fra VM, Gonçalo Ramos, som assisterte Rafa Silva.

På overtid av førsteomgang var det en hockeyassist av det lekre slaget fra den norske midtbanespilleren. Han brukte to touch på midtbanen; det ene til å vende og legge til rette før han sendte ballen videre med sitt andre touch.

Ramos’ avslutning var av minst like høy klasse da han dro av tre forsvarere før han økte ledelsen.

Tredje sist på ballen var også Aursnes på Benficas tredje mål på dagen. Han slapp ballen fint ut til back Álex Grimaldo, som la til rette for Ramos andre mål for kvelden.

BRENNHET: Portugiseren Gonçalo Ramos herjet med Club Brügge-forsvaret i åttedelsfinalen av Champions League.

Joao Mario økte ledelsen til 4–0 etter et straffespark med et drøyt kvarter igjen å spille, og da ble Antonio Nusa (17) byttet på like etter. To minutter senere hadde David Neres økt ledelsen til 5–0.

Club Brugges Bjorn Meijer sto for kampens flotteste prestasjon da han bredsidet ballen hardt i lengste kryss med tre minutter igjen av fulltid.

Andreas Schjelderup (18) var en ubenyttet reserve for Benfica. Han har fremdeles til gode å debutere for A-laget.