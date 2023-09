Syndebukken ba om å bli intervjuet etter fiaskokvelden: – Tabber er en del av livet

Etter tapet mot Bayern München la André Onana (27) seg paddeflat og all skyld over på seg selv.

TRØST: André Onana hadde ikke en overbevisende kamp mot Bayern München. Her får han en arm rundt seg av Bayern-spiller Noussair Mazraoui. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 01:05 Oppdatert: 21.09.2023 01:33

– André Onana har faktisk spurt om et intervju med oss. Han ønsker å forklare hva som skjedde.

Slik innledet danske Peter Schmeichel (59) – en av Manchester Uniteds og verdens beste keepere gjennom tidene – under CBS’ Champions League-sending.

En som har store sko å fylle, André Onana, har ikke hatt den beste starten i United-drakt. Onsdag kveld leverte han en kjempebrøler i 3–4-tapet for Bayern München i Champions League.

Han ville ikke gjemme seg. Han ville forklare hvordan han opplevde kvelden på Allianz Arena.

– Tabber er en del av livet til en fotballkeeper, sier Onana til danske Schmeichel.

Kameruneren synes laget leverte en god prestasjon i München og sier han er glad på vegne av laget.

Men han er klar på hvorfor de kom ut av kampen med null poeng:

– Vi tapte kampen på grunn av meg. Tabben min kom på et dårlig tidspunkt i kampen.

– Jeg tar ansvaret, det er på tide å akseptere resultatet. Vi er voksne menn og er ikke i en enkel situasjon. Vi må tro på oss selv fordi vi er Manchester United.

Han avslutter så intervjuet med:

– Sånt skjer i livet, men den tabben kostet oss kampen.

ØYEBLIKKET: Her innser André Onana at han burde gjort en bedre jobb. Leroy Sané var målscoreren. Vis mer

– Han vet selvfølgelig at han må ta den, men måten (Leroy) Sané fikk rom på skal ikke gå an, sier manager Erik ten Hag om 1–0-scoringen.

– All skylden er på ham. Det skulle vært en enkel redning. Ikke et hardt skudd å håndtere. Du forventer at han redder den. Det symboliserer Manchester United denne sesongen, sa Man. United-legende Rio Ferdinand på TNT Sports.

Manchester United har tapt fire av deres første seks kamper denne sesongen. Det er deres verste sesongstart på ni år.

Totalt har det endt med 14 baklengsmål i sesonginnledningen. Kun mot Wolverhampton har laget holdt nullen, og da var også Onana et hett diskusjonstema etter at han feide ned en motspiller på overtid:

United og Onanas fire mål imot onsdag betyr at det er for første gang siden 1978 at de har sluppet inn tre mål eller mer i tre strake kamper (1–3 mot Brighton og 1–3 mot Arsenal).

Manchester United og Bayern München er også i Champions League-gruppe med København og Galatasaray.

Deres neste ligakamp er borte mot Burnley lørdag kl 21.