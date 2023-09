Første hele kamp på elleve måneder: – Aldri vært så sliten

TRONDHEIM (VG) Etter tre måneder med ferie, kjente Ole Selnæs (29) det godt i beina etter comebacket for Rosenborg. Nå hylles han for returen til norsk fotball.

UTSLITT: Ole Selnæs fikk kjenne på at det var lenge siden han hadde spilt kamp. Vis mer

– Det er veldig, veldig artig at Ole Selnæs er tilbake. Det er fint for Rosenborg som klubb og for norsk fotball generelt. Vi ønsker så mange gode spillere i ligaen vår som mulig, sier Glimt-kaptein og landslagsspiller Patrick Berg til VG.

Han var noe skuffet etter 1–1 på Lerkendal og mistet tabelltopp til Viking. Likevel er han åpen for å rose sin konkurrent på RBKs sentrale midtbane.

Selnæs er tilbake i norsk fotball. 2856 dager siden han spilte sin forrige RBK-kamp, gikk han rett inn og spilte 90 minutter mot Bodø/Glimt foran et fullsatt Lerkendal.

TILBAKE: Ole Selnæs hadde spillere tett på seg gjennom hele møtet med Glimt. Vis mer

Det uten å ha spilt en kamp på tre måneder – og uten å ha spilt 90 minutter siden 30. oktober i fjor.

Det kjentes.

– Jeg var sliten på slutten for å si det mildt. Jeg var tom. Denne kommer til å sitte i et par dager. Jeg tror jeg aldri har vært så sliten etter en kamp, sier han til pressen etter kampen.

Han vet at han fortsatt ikke er på sitt toppnivå.

– Jeg har hatt tre måneder med ferie og tre treninger med laget. Jeg trenger noen uker. Men det var aldri aktuelt å bytte, sier Selnæs.

At han til tider var sliten var mulig å se. Samtidig er det ingen tvil om at pasningsfoten til Selnæs fortsatt vil gi Rosenborg-fansen gode øyeblikk.

– Han har en venstrefot av gull, var dommen fra TV 2s ekspert Yaw Amankwah i kanalens oppsummering av runden.

Det underbygges av statistikken fra Sofascore:

Selve oppladningen til kampen ble ikke den beste.

– Det har vært en veldig lang dag. Jeg sov dårlig i natt og har vært urolig i kroppen i hele dag. Jeg pleier ikke å være det på kampdag. Det handler sikkert om spenning i det å være tilbake. Samtidig vet jeg at jeg er langt unna toppformen og er spent på hvor lenge jeg skulle holde, sier Selnæs.

RBK-trener Svein Maalen var imponert over at hans nye elev holdt hele kampen.

– Han står 90 gode minutter. Han er smart og hviler når han kan. Det løpes godt av de rundt ham. Ole imponerer. Hvor mange pasninger har han som ikke når fram? spør Maalen retorisk.

En annen ting som gledet Ole Selnæs var å være en del av en heltrøndersk midtbanetrio. 29-åringen hadde Sverre Nypan (16) og Per Ciljan Skjelbred (36) på hver sin side.

Da Ole Selnæs spilte sin forrige RBK-kamp i november 2015, var Sverre Nypan fortsatt en måned unna sin niårsdag.

– Det er artig å stille med tre stykker som alle er født et steinkast fra Lerkendal. Det betyr litt det også, sier Selnæs.

– Du har spilt for en veldig sterk RBK-generasjon tidligere. Hva synes du om den stallen du nå spiller med?

– Jeg mener at det bor mye mer i den enn det vi har fått ut så langt. Jeg har veldig tro på at når vi har fått jobbet sammen over tid at vi skal bli mye bedre enn vi er nå. Da må vi gjøre ting rett både på treningsfeltet og på Brakka. Det har jeg troen på at vi får til, sier Selnæs til VG.