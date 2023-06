Ut mot finalearena i Champions League: – Fint at vi endelig kan si det

EINDHOVEN (VG) Kvinnenes Champions League-finale denne helgen er utsolgt for første gang. I Norge spilles det to toppkamper, og der drømmer Hege Jørgensen om det samme.

PÅ PLASS: Caroline Graham Hansen under fredagens trening på finalearenaen i Eindhoven. Vis mer





Lørdag spiller Barcelona Champions League-finale mot Wolfsburg på PSV stadion i Eindhoven. Et stadion med kapasitet på 34.100 mennesker.

– Dette er første gang vi har fullstendig solgt ut en Champions League-finale for kvinner. Og det skjer noen uker i forkant, som er nok et tegn på at vi har nådd det neste nivået, sier UEFAs daglige leder Nadine Kessler.

Til kontrast ble semifinalekampene på Spotify Camp Nou og Emirates spilt foran det dobbelte av kapasiteten i Eindhoven.

Det stusser fotballekspert Mia Eriksson på.

– Jeg reagerer ganske mye på hvorfor man under et rekordår skal spille en Champions League-finale på et stadion som er så liten. Den tar «bare» 34.000, men det er skikkelig fint at vi endelig kan si det, sier fotballekspert Mia Eriksson til VG.

UTENFOR: Det var enkelt å se at det skulle spilles Champions League-finale på PSV stadion. Både stadion og byen var kledd opp i reklame.

BARCELONA: Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen sto midt i bildet da Barcelona-troppen samlet seg i målet på fredagens trening.

Wolfsburgs Alexandra Popp er henrykt over fotballfeberen som brer seg i Europa. I gjennomsnitt var tilskuertallene i sluttspillet i Champions League på 10.800, og fem av mesterskapets topp ti oppmøter har blitt registrert denne sesongen.

Dette er tyskerens femte finale, og kontrasten er stor fra seieren i 2013.

– Jeg er veldig glad for at jeg vitner utviklingen – ikke bare i Champions League, men også i hele Europa, sier Popp.

I England ble FA-cupfinalen mellom Chelsea og Manchester United utsolgt, i stil til engelsk kvinnefotball som har hatt en publikumsøkning på over 170 prosent på ett år.

Caroline Graham Hansen støtter konkurrentens ord.

– Jeg tror at spenningen som er rundt kampen, viser at det er større muligheter i fremtiden for å fylle opp enda større stadioner. Det kommer til å bli en fantastisk atmosfære, sier Hansen.

GODT HUMØR: Caroline Graham Hansen strålte før Champions League-finalen.

Fotballsjef Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner jubler over interessen.

– Det er fantastisk at finalen er utsolgt. Men her kan det se ut til at UEFA faktisk har valgt en for liten arena med tanke på den store interessen, sier Jørgensen.

Også i Norge opplever kvinnefotballen at grafene peker oppover. Toppserien hadde en publikumsvekst på 92 prosent i fjor, sammenlignet med 2019.

– Det er utrolig gledelig, og vi forventer at dette vil fortsette å vokse i årene som kommer, sier hun.

Men selv om det er positiv vekst i publikumstallene her hjemme, går utviklingen raskere ute i Europa.

– Vi lar oss inspirere av det som skjer der ut, og er veldig stolte av at vi har norske spillere i flere av de aller beste klubbene. Så er vi likevel utålmodige på egne vegne. Vi skulle i ærlighetens navn ønske det gikk enda fortere enn det gjør, sier Jørgensen.

FOTBALLSJEF: Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner.

– Hva skyldes det at Norge henger etter?

– Dette handler blant annet om en dypt forankret kultur hvor konseptet fotball har vært et konsept for menn. Jeg synes det er litt snodig, egentlig. Både med tanke på at fotball er den desidert største idretten for jenter i Norge, og ikke minst de fantastiske merittene vi har på kvinnesiden, sier Jørgensen.

Lørdag byr Rosenborg og Lyn opp til fest på henholdsvis Lerkendal og Ullevaal stadion. Trønderne har solgt 4220 billetter fredag og håper å nå 5000 ved kampstart. Lyn har solgt 1900, og mener at 2000 er innen rekkevidde til start.

Selv om det er et stykke unna den norske publikumsrekorden satt av Rosenborg i fjor (11.636), er klubbene tilfredsstilt med tallene.

– I løssalg per tilskuer så er vi faktisk på nivå med herrelaget, som har i snitt 13.000, der 8000 av dem er sesongkortinnehavere, sier markedssjef i RBK, Stian René Moursund.

– Dette knuser vår tilskuerrekord, som offisielt er 490. Og vi budsjetterte for 1000, så dette er en dobling, sier markedssjef i Lyn, Thomas Nordeng.