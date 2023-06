The Athletic: Manchester Citys bud på Declan Rice avvist

West Ham virker ikke å la midtbanespiller Declan Rice (24) slippe lett.

27.06.2023 09:48

Mandag skrev The Athletic at Manchester City har lagt inn et bud på 80 millioner britiske pund, i tillegg til 10 millioner i andre klausuler. Det totale budet skal tilsvare rundt 1,2 milliarder.

Men nå melder samme kilde av West Ham har avvist budet til Manchester City.

Tidligere har det blitt skrevet at Arsenal har tilbudt en totalpakke på opp mot 90 millioner pund for Declan Rice, mens Manchester United har også blitt rapportert interessert.