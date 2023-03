Slik skal han erstattes: Haaland har scoret halvparten av Norges mål

MALAGA (VG) Siden debuten har Erling Braut Haaland scoret halvparten av Norges mål. Det ligger an til at Alexander Sørloth tar over spissplassen mot Spania lørdag.

24.03.2023 18:57

– Alle ville hatt Erling på laget, sier landslagssjef Ståle Solbakken på VGs spørsmål foran åpningen av EM-kvaliken. Norge møter Spania på La Rosaleda i Malaga.

Spania-trener Luis de la Fuente (61) synes det er «veldig synd» at Haaland nå er skadet og sier at skader er det verste med fotball.

– Hvis jeg hadde sagt at jeg vil ha Haaland på banen i morgen og du var enig, så hadde vi løyet begge to, fleiper den nye Spania-treneren på spørsmål fra en spansk journalist.

– Jeg vet ikke om Haaland er den beste, men han er på et utrolig nivå. På den ene siden er det bra, men de har også andre spisser i spansk liga, sier Spania-kaptein Álvaro Morata.

NY SJEF: Luis de la Fuente.

Spissen har scoret 17 mål i EM-kvalik, VM-kvalik og Nations League. Det er nøyaktig 50 prosent av Norges mål i de 19 kampene siden debuten mot Malta i 2019.

– Ethvert lag er bygd opp med Erling – uansett om det er City, Norge, Dortmund eller Norge – med ham som en endestasjon i mange angrep. Det blir spilt opp på mange av hans styrker. Men da City ikke hadde Erling scoret de nesten like mange mål, men på en annen måte, påpeker Solbakken.

VG har ikke regnet med privatkampene Haaland har spilt for Norge. I de 19 kampene med Haaland på banen har også Alexander Sørloth ofte markert seg.

Han har scoret syv av de 17 resterende målene og kan komme til å erstatte verdensstjernen som spiss mot Spania lørdag kveld.

Trønderen har scoret ni La Liga-mål for Real Sociedad denne sesongen. Solbakken viser til privatkampene mot Irland og Finland uten jærbuen i fjor høst.

PÅ MED SPISSTRØYEN: Alexander Sørloth ser ut til å bli Haalands erstatter som spiss mot Spania.

– Alex scoret for et reservespekket norsk lag mot Finland. Da var det lagt opp til at han skulle være som avslutter. Forhåpentligvis kommer vi til noen sjanser i morgen. Vi får helt sikkert ikke mange. Da må vi være konsekvente og se om vi kan banke den inn, sier Solbakken.

Sørloth scoret mot Finland og står notert med 15 mål for Norge – nøyaktig det samme som pappa Gøran Sørloth.

Det er grunn til å merke seg at Martin Ødegaard ikke har scoret i Haalands 19 tellende kamper. Arsenal-kapteinen har 10 mål og syv målgivende for Arsenal denne sesongen.

For Norge har kapteinen totalt kun ett mål og fem assist i 34 tellende kamper.

– Det høres jo helt forferdelig ut. Vi spiller mot en del svake nasjoner også tross alt, så de tallene tenker jeg at burde vært høyere, sier tidligere landslagsspiller Jahn Ivar Jakobsen til VG.

Fakta Norge med Haaland 19 kamper 11 seire, 3 uavgjorte, 5 tap, målforskjell 34–18. 36 poeng

17 mål av Haaland (50 prosent)

Spilletid: 1510 min. Scoring hvert 89 minutt.

1,89 poeng pr. kamp

1,79 mål pr. kamp

Målsjanser: 134–70

7,05 skapte målsjanser pr. kamp

3,68 målsjanser imot. Vis mer

Landslaget tar flere poeng, skaper mer målsjanser og scorer flere mål med enn de åtte kampene uten Manchester City-spissen på banen. Sist Erling Braut Haaland manglet gikk det ikke bra for Norge.

Norge tapte den avgjørende VM-kvalikkampen i 2021 for Nederland 2–0. Uten å skape en eneste målsjanse. Solbakkens menn heller ikke gode i 0–0-lampen mot Latvia tre dager før. Også den gikk uten Haaland.

– Selvfølgelig er Erling en av de beste spillerne i verden. Alle lag hadde ønsket å ha ham. Men vi har andre spillere i form i den posisjonen. Vi gjør det beste ut av det, sier Morten Thorsby på Norges pressekonferanse fredag.

Han får spørsmål om hvem som skal Norges mål mot Spania.

– Martin er scoringsform i Arsenal og Sørloth bøtter inn mål i Spania. Vi har spillere som er i form. Vi er et godt dødball-lag. Leo Skiri (Østigård) har jo sagt at han er verdens beste hodet, svarer Thorsby med humor.

Solbakken bekrefter at Østigård spiller fra start som midtstopper mot Spania.

Fakta Norge uten Haaland 8 kamper 3 seire, 4 uavgjort, 1 tap, målforskjell 11–6 13 poeng

1,62 poeng pr. kamp

1,37 mål pr. kamp

Målsjanser: 45–29

5,62 skapte målsjanser pr. kamp

3,62 målsjanser imot Vis mer

Norge har mot andre nasjoner både skapt sjanser, scoret mål og tatt poeng uten Erling Braut Haaland, naturligvis.

VGs tall viser at Norge siden i snitt scorer 0,42 flere mål og tar 0,27 poeng mer med eller uten Haaland. Husk at alle kamper fra debuten hans i 2019 er tatt med.

Erling Braut Haalands betydning og påvirkning på det norske landslaget har uten tvil vokst i løpet av de fire årene hvor han har gått fra RB Salzburg, via Borussia Dortmund til Manchester City.

Haaland scoret seks mål på seks kamper i fjorårets Nation League.

Den totale påvirkningen til Braut Haaland er klar og tydelig gjennom hele denne perioden. Han har brukt 1510 minutter på å score de 17 målene. Det betyr det samme som i Nations League: Målsnittet ligger på ett mål her også.

Men Haaland-scoringene har ennå ikke vært nok til å sende Norge til mesterskap.

