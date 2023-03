Bodø/Glimt måtte ut med rekordsum: – Ikke overraskende

I fjor sto Bodø/Glimt for tidenes kjøpefest i norsk fotball. Nå viser en fersk rapport fra Norges Fotballforbund (NFF) at gultrøyene måtte ut med skyhøye summer i agenthonorarer.

GLIMT-SJEF: Kjetil Knutsen er på vei inn i sitt sjette år som Bodø/Glimts hovedtrener. Her fra Champions League-kvalifiseringen fra i fjor.

30.03.2023 11:23 Oppdatert 30.03.2023 11:35

I 2019 hadde Bodø/Glimt under én million i utgifter til agenter. Tre år etter var den samme utgiften rekordhøy for klubben.

– Det gjenspeiler egentlig bare at vi har en ambisjon om å prestere internasjonalt, sier klubbens daglige leder, Frode Thomassen, til VG.

NFFs formidlerrapport for 2022 viser at Glimt betalte 17.531.553 kroner til agenter i 2022. Det betyr at summen er langt over tidoblet på tre år.

Klubben som har brukt nest mest penger i agenthonorarer er fjorårets sjetteplass Vålerenga. Oslo-laget gikk over 40 millioner i underskudd i fjor.

Om man sammenligner alle klubbene i Eliteserien, er Glimt i en egen liga når det kommer til penger brukt på agenter.

Fakta Agenthonorarer Eliteserien 2022 1. Bodø/Glimt: 17 531 553 2. Vålerenga: 7 863 955 3. Molde: 6 968 524 4. Lillestrøm: 4 294 675 5. Rosenborg: 3 945 000 6. Aalesund: 3 464 063 7. Haugesund: 2 480 834 8. Viking: 2 086 250 9. Tromsø: 1 683 955 10. HamKam: 1 652 500 11. Sarpsborg 08: 1 501 417 12. Jerv: 1 402 050 13. Strømsgodset: 1 367 500 14. Odd: 1 224 375 15. Kristiansund: 1 151 250 16. Sandefjord 1 102 987 Vis mer

– Prisene har økt og at vi har handlet på en litt annen hylle kvalitetsmessig enn tidligere. Agenthonoraret følger på en måte prisnivået og hva slags prisnivå man handler på, forklarer Thomassen.

I januar 2022 solgte Glimt blant andre Erik Botheim for 80 millioner kroner i grunnsum til Krasnodar og Patrick Berg for i underkant av 40 millioner kroner. Berg returnerte til Bodø for omtrent samme sum i august.

Botheim har profilerte Jim Solbakken som sin agent, mens Bergs agent er velrenommerte Atta Aneke, som i tillegg til Berg, var involvert i tre andre Glimt-overganger i fjor. Victor Boniface, Lars-Jørgen Salvesen og Amahl Pellegrino.

– Hvor mye ble betalt i agenthonorar for de overgangene?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Thomassen.

IKKE OVERRASKET: Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, er ikke overrasket over den høye summen.

– Men hva var grunnen til at beløpet ble så høyt i fjor?

– Det er en naturlig konsekvens av et taktskifte, og at vi handler andre typer spillere. Vi har brukt de siste vinduene på å bygge stallen på en litt annen måte en tidligere. Det er en litt annen subsidiering og konkurransedyktighet. Så det er ikke overraskende i mitt hode, svarer han.

– Er det salg eller kjøp som har kostet mest i agenthonorar?

– Jeg vil ikke gå inn på enkeltoverganger. Vi omsetter spillere for mer enn før, og vi kjøper flere spillere og annerledes spillere, konstaterer Thomassen.

Fakta Høyest agenthonorar Eliteserien 2018–2021 2021: Molde: 8 514 487 Stabæk: 7 167 640 Rosenborg: 6 639 102 Glimt: 4 085 250 Vålerenga: 3 848 971 2020: Stabæk: 6 481 991 Glimt: 5 212 812 Molde: 5 149 963 Rosenborg: 3 748 750 Vålerenga: 2 965 691 2019: Stabæk: 10 599 542 Rosenborg: 7 482 074 Molde: 7 156 390 Strømsgodset: 3 293 035 Sarpsborg 08: 3 157 500 Glimt: 807 807 2018: Molde: 5 849 129 Rosenborg: 5 340 656 Start: 4 381 972 Vålerenga: 3 313 388 Sarpsborg 08: 3 141 310 Glimt: 809 375 Vis mer

Verken Molde, Rosenborg eller Lillestrøm, som tok første-, tredje- og fjerdeplassen forrige sesong, er i nærheten av bodøværingenes sum. Molde brukte over ti millioner mindre på agenthonorar enn rivalen.

– Fra 2019 og frem til i dag så har klubben vært gjennom en utviklingsprosess. Vi ønsker å bygge klubben og produktet videre, og prestere internasjonalt, sier Thomassen.

– Og det er dyrt?

– Ikke hele tiden. Vi har mistet en del spillere som gjør at vi er nødt til å supplere med nye. Det handler om logistikk og balanse i økonomien.

– Vi har et system som gjør at vi har økonomisk bærekraft. Vi har vært et sted der vi nesten gikk konkurs, og vi er opptatt av forsvarlig økonomisk bruk.

Thomassen forklarer at den høye summen er et produkt av aktiviteten på overgangsmarkedet, og at det ikke er sikkert det er normalen fremover.

– Har agenthonorarene vært høyere enn vanlig?

– Nei, ikke uvanlig høyt, avslutter Thomassen.

PS: Søndag kan du se fjorårets seriemester Bodø/Glimt og fjorårets cupmester Molde barke sammen i siste test før sesongstart på VG+ Sport. Sendestart 12.30.