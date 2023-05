Brann-heltene hylles i Bergen: – Verdens beste by med Norges beste lag

BERGEN (VG) Dagen etter cupgullet koker det på Torgallmenningen, der Brann-spillerne møter supporterne til elektrisk feiring.





21.05.2023 16:52 Oppdatert 21.05.2023 17:11

Feiringen startet så fort dommer Tore Hansen blåste etter 90 minutter på Ullevaal stadion. Brann var cupmestere etter 2–0 mot Lillestrøm i hovedstaden, og siden har festen bare fortsatt.

Etter en festlig flytur over fjellene, hadde flere supportere møtt opp på Flesland da spillerne landet like før midnatt lørdag. Så gikk turen videre ut på byen, der spillerne kunne ta seg «et par pinner» som trener Eirik Horneland kalte det.

Søndag ettermiddag fortsatte festen, da et folkehav stilte opp på Torgallmenningen – midt i Bergen sentrum – for å hylle sine helter.

– For en reise det har vært. Det har vært en berg-og-dalbane. Det har gått ned og det har gått opp. Men nå står vi her alle sammen, like svimle og like lykkelige i verdens beste by med Norges beste lag, sier ordfører Linn Kristin Engø (Ap)

STAPPFULLT: Bergenserne har møtt opp i hopetall på Torgallmenningen i Bergen.

For første gang siden seriegullet i 2007 har Brann vunnet et trofé, og cuptriumfen er det første norgesmesterskapet siden 2004.

Det er klart det må markeres.

På festen i Torgallmenningen ble det spilt Brann-låter, buekorpset opptrådte og både ordfører Linn Kristin Engø (Ap) og byrådsleder Rune Bakervik (Ap) ga sine gratulasjoner til klubben og byen.