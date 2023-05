«Lovet» mer gull: — Må få lov å ha drømmer

21.05.2023 16:52 Oppdatert 21.05.2023 18:39

– Jeg tror ikke jeg har lovet noe som helst, men man må få lov å ha drømmer, sier Brann-trener Eirik Horneland til VG.

Foran folkehavet på Torgallmenningen i Bergen ble Brann hedret av sine egne etter 2–0-seier i cupfinalen mot LSK, og hovedtreneren hintet til store ambisjoner før cupen 2023 starter med kamp mot Frøya i første runde allerede på onsdag:

– Det er profesjonelle gutter. Vi har fått et napp i 2022, og så skal vi ha et napp i 2023 i tillegg, smilte Horneland til vill applaus fra bergenserne.

Overfor VG er Horneland litt mer edruelig på hvorvidt han har «lovet» bergenserne et nytt gull, og fokuserer på veien videre:

– Du har lyst å være med å slåss om det neste også. Når du først har vunnet så blir du besatt av det. Jeg håper vi klarer å være med å kjempe om det, sier Horneland til VG.

Søndag ettermiddag toppet festen seg da et folkehav stilte opp på Torgallmenningen – midt i Bergen sentrum – for å hylle sine helter.

– Det er ikke mulig å beskrive. Jeg føler meg utrolig heldig som får være med på dette med denne gjengen her. Det er en drøm, sier kaptein Sivert Heltne Nilsen foran folkehavet i Bergen.

Én etter én ble spillerne ropt opp på scenen av Brann-speaker Remi Taule og mottok applaus fra euforiske bergensere.

Sist i rekken var kaptein Heltne Nilsen med det synlige beviset på at Brann er cupmestere.

– Det var som vi håpet. Vi reiste til Oslo og tok over hele byen. Alle guttene begynte nesten å grine allerede på oppvarmingen. Tusen takk til alle for at dere lager en så bra ramme, oppsummerer en emosjonell Heltne Nilsen.

– Det er nesten så jeg skjelver mer her oppe enn jeg gjorde før kampstart. Jeg elsker alle sammen, sier mannen som satte 1–0 i cupfinalen, Ole Didrik Blomberg.

Branns storscorer Bård Finne, som satte 2–0 mot LSK, var heller ikke i tvil om hvor høyt han setter cupgullet.

– Den siste uken som Brann-spiller er absolutt det største jeg har gjort som fotballspiller. Det er det ingen tvil om, sier en lykkelig Finne.

– Det har vært en drøm hele livet, og det å få oppleve det nå er helt sinnsykt, sier Fredrik Pallesen Knudsen.

Allerede onsdag skal Brann i aksjon i første runde av cupen 2023 med kamp mot Frøya.

Hovedtrener Eirik Horneland er ikke bekymret for hvorvidt laget klarer å omstille - og kommer med en «lovnad» om mer cupjubel i 2023:

I etterkant ble hovedtreneren konfrontert av VG på «løftet» om et nytt cupgull:

– Jeg tror ikke jeg har lovet noe som helst, men man må få lov å ha drømmer. Nå har vi brutt en barriere, Brann har ikke vunnet ett gull siden 2007. Det er kortere avstand til det neste gullet enn det var opp til dette iallfall, sier Horneland til VG.

For første gang siden seriegullet i 2007 har Brann vunnet et trofé, og cuptriumfen er det første norgesmesterskapet siden 2004.

Etter en festlig flytur over fjellene, hadde flere supportere møtt opp på Flesland da spillerne landet like før midnatt lørdag. Så gikk turen videre ut på byen, der spillerne kunne ta seg «et par pinner» som Horneland kalte det.

Festen fortsatte på Torgallmenningen søndag, der tusenvis hadde møtt opp. De lagde et enormt kok og jublet vilt da de fikk se kaptein Sivert Heltne Nilsen –med Kongepokalen i hånden – og finalens store spiller, Bård Finne, komme ut av lagbussen.

Kaptein Heltne Nilsen ble bedt om å synge - og vartet opp med denne varianten:

Ellers ble søndagens fest i sentrum preget av Brann-låter, buekorps og både ordfører Linn Kristin Engø (Ap) og byrådsleder Rune Bakervik (Ap) som ga sine gratulasjoner til klubben og byen.

– For en reise det har vært. Det har vært en berg-og-dalbane. Det har gått ned og det har gått opp. Men nå står vi her alle sammen, like svimle og like lykkelige i verdens beste by med Norges beste lag, sier ordfører Linn Kristin Engø (Ap).

Og selvfølgelig, supportere og spillere avsluttet festen med å samlet synge «Nystemten».