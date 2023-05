Stenger tribunedel på Mestalla i fem kamper etter rasismebråket

Det spanske fotballforbundet bekrefter sent tirsdag kveld at de stenger en hel tribunedel på Valencias hjemmestadion i fem kamper. I tillegg oppheves det røde kortet til Vinicíus Jr. (22).

Vinicíus Júnior etter at han ble utvist i oppgjøret mot Valencia søndag. Det røde kortet har nå blitt trukket tilbake av det spanske fotballforbundet.





23.05.2023 23:13 Oppdatert 23.05.2023 23:52

Valencia får også en bot på omtrent 530.000 kroner, skriver forbundet.

Det skjer etter at Real Madrids Vinicíus Júnior fikk rasistiske tilrop etter seg i kampen mot Valencia søndag.

Kampen ble stoppet i det 70. minutt etter de rasistiske tilropene. Etter en pause på 10 minutter, der Real Madrid-trener Carlo Ancelotti ble sett i heftig diskusjon med Vinicius, ble kampen startet igjen.

Ancelotti bekreftet senere at han måtte overbevise Vinicius om å fullføre kampen.

PROTESTER: Det var protester i den brasilianske byen Sao Paulo tirsdag kveld foran den spanske konsulaten – en fremmed stats offisielle representasjon i en by, ifølge Store Norske Leksikon. 1 av 3 Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

I det 97. minutt fikk Vinicíus rødt kort etter en fysisk konfrontasjon med Valencias Hugo Duro. Duro holdt brasilianeren i et nakkegrep, hvorpå Vinicíus reagerte med å slenge en hånd i ansiktet til Duro.

Dommer Ricardo De Burgos Bengoetxea ga først gult kort, før han endret til rødt etter å ha blitt bedt om å se på reprisene av VAR VARVideo Assistant Referee: Et eget dommerteam som har oversikt over alle TV-bilder og kan gripe inn ved å be hoveddommer se en situasjon på nytt om det skulle dreie seg om grove dommerfeil. .

Tirsdag kveld er det røde kortet opphevet av konkurranseutvalget, som består av tre dommere fra La Liga, det spanske fotballforbundet, og Idrettsrådet i Spania.

OPPHETET: Vinicíus Junior var alt annet enn fornøyd etter det røde kortet mot Valencia. Diskusjonene fortsatte mellom de to lagene på sidelinjen. 1 av 3 Foto: JOSE JORDAN / AFP / NTB

Konkurranseutvalgets begrunner opphevelsen av det røde kortet med at hoveddommer De Burgos Bengoetxea ikke fikk tilstrekkelig informasjon:

VAR skal nemlig kun ha vist hoveddommeren bilde av Vinicíus sin hånd i ansiktet til Duro, og ikke situasjonen i forkant der Duro holder Vinicíus i nakkegrep.

Duro gikk ustraffet fra situasjonen.

Vinicíus la ut en følgende melding i sosiale medier etter oppgjøret der han ble utsatt for apelyder:

«Ligaen mener det er normalt, forbundet og motstanderne oppmuntrer til det. Konkurransen som en gang tilhørte Ronaldinho, Ronaldo og Messi, tilhører i dag rasistene».