Manchester City seriemester etter at Nottingham Forest slo Arsenal og berget plassen

NOTTINGHAM (VG) (Nottingham Forest – Arsenal 1–0) Elektriske City Ground tok fullstendig av etter å ha sikret seg en ny sesong i Premier League. Men også i Manchester har de grunn til å feire i kveld.







20.05.2023 20:30 Oppdatert 20.05.2023 21:23

For etter lørdagens skrell er det ikke lenger teoretisk mulig for Arsenal å ta igjen Manchester City. Det betyr at Erling Braut Haaland og hans lagkamerater er seriemestere allerede i dag.

– Alltid gi ditt beste. Alltid ha troen. Det betaler seg, skriver Haaland på Twitter.

Han er den fjerde nordmannen som vinner Premier League etter Ole Gunnar Solskjær (seks ganger), Henning Berg og Ronny Johnsen (tre ganger hver).

Alle unntatt én av Bergs tre triumfer er med Manchester United. Den aller første var med Blackburn Rovers i 1995.

Solskjærs siste triumf var i 2006/07-sesongen. Det er med andre ord 16 år siden forrige gang en nordmann kunne løfte pokalen.

Allerede i kveld har Erling Braut Haaland vært på ball og lagt ut følgende på Instagram:

– Det er jo fantastisk å være med på å vinne Premier League er en stor opplevelse, selvsagt. Det er fortjent når man leverer som han har gjort. Da fortsetter det eventyret ikke bare for ham, men også som en lagspiller som han også definitivt er, sier tidligere landslagskaptein Rune Bratseth til VG.

Det var en ydmyk Mikel Arteta som snakket til pressekorpset etter kampen.

– Først og fremst: Gratulerer til City, de fortjener å vinne. Vi har holdt på med dette over 38 kamper nå.

– Jeg vil unnskylde fra min side, for vi har skapt en tro på at vi kan gjøre dette, før vi til slutt ikke når helt opp. Det er mitt ansvar, fortsetter Arsenal-treneren.

– Vi får det vi fortjener, så får vi se neste sesong, konstaterer Granit Xhaka i pressesonen etterpå.

Samtidig som Nottingham Forest-fansen mobbet Arsenal for å ha «toppet tabellen og rotet det til», gikk det galt for Martin Ødegaard. Nordmannen bommet på en pasning, som ble snappet opp av Morgan Gibbs-White på midtbanen.

Den tidligere Arsenal-spilleren kunne dermed storme midtsirkelen og mot Arsenals mål. Han serverte den videre ut til Taiwo Awoniyi, som satte inn kampens eneste mål:

VG forsøkte å få et ord med Ødegaard etter kampen, men nordmannen ga kun et blunk og en tommel opp idet han tuslet gjennom pressesonen og videre mot lagbussen.

Tapet betyr at Arsenal er uten mulighet til å ta igjen ligaleder Manchester City, til tross for at de lyseblå har tre kamper igjen å spille. Så sent som 18. januar ledet Arsenal ligaen med åtte poengs forsprang.

– Arsenal har hatt en fantastisk sesong, men gikk tom for krefter og spillerne har mistet formen. For å vinne titler trenger man en bred tropp. Da vi vant fire titler hadde vi spillere som Martin Keown som kunne komme inn og gjøre en jobb for meg, sier Tony Adams til Sky Sports.

Premier League-tittelen til Manchester City er deres femte triumf på de seks siste sesongene. Dermed får de muligheten til å løfte pokalen i hjemmekampen mot Chelsea allerede søndag.

FORRIGE GANG: Ole Gunnar Solskjær med Premier League-trofeet i 2007.

For Nottingham Forest ble det også en stor opptur. Etter syv lange overtidsminutter kunne de endelig slippe jubelen løs.

De jublet som om det var scoring da keeper Keylor Navas fanget et innlegg like før slutt. Det gikk noen ekstra sekunder da costaricaner haltet av banen like etterpå. Han måtte faktisk byttes ut og ble erstattet av Wayne Hennessey.

Men like etterpå var det slutt. Taket løftet seg nesten da dommer Anthony Taylor blåste i fløyten for siste gang. Mens Ødegaard & Co. tuslet slukøret i garderoben, jublet Forest-spillerne hemningsløst.

– Det er en utrolig følelse. Jeg er veldig stolt, sier Nottingham Forest-manager Steve Cooper til Sky Sports.

Evertons uavgjortresultat mot Wolverhampton gjør at hverken Everton, Leicester eller Southampton kan ta igjen Forest.

Everton, Leeds og Leicester kjemper nå om to å unngå to nedrykksplasser. Fra før er jumboen Southampton klare for nest øverste nivå neste sesong.