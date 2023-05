Klaveness om flaskekastingen: – Ødelegger fotballen

30.05.2023 18:12 Oppdatert 30.05.2023 18:28

Mandag ble dommer Rohit Saggi – i oppgjøret mellom Stabæk og Vålerenga – truffet av en flaske etter kampen. Flasken fra tribunen traff tinningen til Saggi, og tirsdag fortalte dommeren til VG at han fikk hjernerystelse som følge av flaskeskandalen på Nadderud.

Tilskueren som kastet brusflasken er anmeldt for kroppskrenkelse av politiet.

– Det er selvfølgelig en uakseptabel hendelse. All vold mot enkeltpersoner og spillere, men og fysiske kast inn mot spillet, ødelegger fotball. Det er det nulltoleranse for, sier fotballpresident Lise Klaveness til VG.

Tirsdag var Saggi i møte med Norges Fotballforbund for å snakke om hvordan man kan forhindre slike hendelser i fremtiden.

Klaveness kan ikke si noe om videre saksgang for den aktuelle hendelsen, da hun på ledernivå ikke er involvert i selve saken, men er tydelig på at hun har vært opptatt av hvordan dette påvirket Saggi, hvilke signaler dette gir for fotballen, og om det er et symptom på noe større.

– Jeg har hatt en lang samtale med Rohit. Han er et veldig bevisst forbilde og veldig bevisst i sin rolle. Han synes han er heldig som er i toppfotballen og har de rammene rundt seg, sier Klaveness.

Det gir Saggi Norges Fotballforbund ros for.

– Alle lederne i NFF, Lise (Klaveness), Karl-Petter (Løken), Yngve (Haavik), Nils Fisketjønn og Terje Hauge, har vært på telefon med meg. Jeg hadde gode samtaler med dem i går kveld. Jeg er ivaretatt veldig godt. De fortjener ros for det. For NFF får slakt for mye, men fra et ledelsesståsted har de gjort en kjempeinnsats her, sier Saggi til VG.

Klaveness understreker at man må se på mandagens situasjon som et enkelttilfelle, men at NFF sitter på data som viser et større frafall av dommere enn andre aktører i fotballen, og at tilfeller av trusler, trakassering og mobbing av fotballdommere øker – både ansikt til ansikt, og i sosiale medier.

– Jeg er opptatt av at dette ikke skal skremme dommere, og jeg vil være en tydelig forkjemper for å øke bevisstheten rundt at dommerrollen settes under mer og mer press, ikke bare i Norge, men også i Europa. Og være et forkjemper for det som er bra i Norge, at vi har en frihet og ikke tar det for gitt. Han opplever at de kampene som koker mest er bra, men vi kan ikke bevege oss videre derfra. Det kan ikke bli mer aggressivt, sier Klaveness.

SLÅR HARDT NED: Lise Klaveness liker ikke utviklingen av hets og trakassering mot dommere.

Nå kommer Klaveness med en tydelig beskjed til alle ledere i og rundt fotballen i Norge.

– Jeg vil mane veldig tydelig til at alle ledere i og rundt fotballen reflekterer rundt dette, og at vi er veldig varsomme med å bruke vår profesjonelle posisjon til å legitimere ekstreme eller uansvarlig atferd. Det er det man gjør, særlig i medieverden nå, der uttalelser går veldig langt, sier Klaveness.

Presidenten informerer om at hun har vært i møter med flere aktører i toppfotballen og rettighetshavere tirsdag, for å diskutere hvordan man kan forhindre at slike tilfeller oppstår.

– Alle er motiverte for å kjøre en bevissthetskampanje for å bevare lidenskapen og spontaniteten – for den skal vi ha, dommere er utrolig godt trent til å takle situasjonen, men det er utrolig viktig at det ikke dras ut av situasjonen og over på sosiale medier, sier Klaveness.

Saggi sa følgende til VG tirsdag:

– Det er viktig å få frem at jeg ikke ser på meg selv som noe offer her. Jeg har litt hodepine og det gjør litt vondt å tygge, siden jeg ble truffet i tinningen, men dette går bra. Jeg ønsker at vi skal bruke denne hendelsen til læring.