Blytung start for forrige VM-finalist Kroatia

(Marokko-Kroatia 0–0) VM-finalisten fra 2018, Kroatia, imponerte ingen i mesterskapspremieren mot Marokko.

REDNINGSMANN: Marokkos keeper Yassine Bounou blokkerer skuddet fra Nikola Vlasic.

Kroatia mønstret fire spillere som også startet VM-finalen for fire år siden (tap for Frankrike), Dejan Lovren, Luka Modric, Marcelo Brozovic og Ivan Persisic - et mannskap som bare har ett tap på de 16 siste kampene.

Mot Marokko slet kroatene og skapte ingenting før 12 sekunder på overtid i 1. omgang. Den sjansen var til gjengjeld stor. Nicola Vlasic kom til avslutning fra kloss hold, men Marokkos keeper Yassine Bounou viste gode takter med en flott benparade.

Kroatenes store stjerne, Luka Modric, var neppe fornøyd med arbeidsforholdene i dag og hadde heller ikke sin beste dag på jobb. 37-åringen falt fryktelig langt tilbake på banen for å hente ballen og det var bare unntaksvis vi fikk se hans pasninger som normalt kan åpne et hvert forsvar.

Så skal det sies at det alt for ofte var fryktelig dårlig bevegelse foran den lille dirigenten som var Gullball-vinner i forrige VM.

Fakta Spillerbørs Marokko (4-3-3):

Yassine Bounou 6

Achraf Hakimi 6

Nayef Aguerd 6

Romain Saïss 5

Noussair Mazraoui 5

(Yahia Attiyat-Allah 4)

Azzedine Ounahi 4

Sofyan Amrabat 6

Selim Amallah 4

Hakim Ziyech 4

Youssef En-Nesyri 4

Sofiane Boufal 3



Kroatia (4-3-3):

Dominik Livakovic 5

Josip Juranovic 4

Dejan Lovren 6

Josko Gvardiol 6

Borna Sosa 6

Luka Modric 5

Marcelo Brozovic 5

Mateo Kovacic 4

Nikola Vlasic 4

(Mario Pasalic 4)

Andrej Kramaric 3

Ivan Perisic 4 Vis mer

Utover i 2. omgang virket det som ikke noen av lagene ville risikere så mye og heller ta med seg ett poeng fra åpningskampen.

Kroatias lovende stopper, Josko Gvardiol, fikk sin VM-debut mot Marokko. 20-åringen, som klarte seg svært godt ved siden av Dejan Lovren, følges tett av storklubbene Juventus, Chelsea og Tottenham, ifølge Tuttosport. Billig blir det ikke siden Gvardiol nylig forlenget kontrakten sin med RB Leipzig til 2027.

PS! De to andre lagene i denne gruppen, Belgia-Canada, møtes klokken 20.00 i kveld (TV 2).