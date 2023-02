Javi Gracia ny Leeds-manager

Javi Gracia overtar etter Jesse Marsch i Premier League-klubben Leeds.

TILBAKE TIL PREMIER LEAGUE: Javi Gracia.





21.02.2023 16:39

Det bekrefter klubben tirsdag ettermiddag. Gracia har signert det Leeds betegner som en «fleksibel kontrakt» og går i orden dersom spanjolen får arbeidstillatelse i England.

Leeds er for øyeblikket nest sist i Premier League. Tidligere denne måneden så klubben seg nødt til å kvitte seg med manager Jesse Marsch etter flere svake resultater. Amerikaneren fikk en snaut år i klubben etter at han tok over for Marcelo Bielsa i fjor.

Til helgen er det bunnoppgjør mot Southampton, og sekspoengsmatchen blir trolig Gracias debut som Leeds-sjef.

Gracia ble ansatt i Watford i januar 2018 og berget klubben fra nedrykk. Sesongen etter førte han laget til 11.-plass, klubbens beste Premier League-plassering noensinne, men han fikk sparken tidlig den påfølgende sesongen.

Siden har han vært trener i Valencia, før han etterfulgte Xavi i den qatarske klubben Al Sadd.