Citys stjerneadvokat kan kreve Haaland-lønn

En faktura fra stjerneadvokat David Philip Pannick (66) matcher angivelig Erling Braut Haalands ukelønn.

LOV OG ORDEN: David Philip Pannick og kona Nathalie Trager-Lewis, som også er advokat. Bildet er tatt i forbindelse med en veldedighetsmiddag i 2017.

09.02.2023 07:16

Nå skal lorden – med menneskerettigheter som spesialfelt – motbevise at Manchester Citys suksess er bygget på økonomisk doping.

Med en rapportert årslønn fra Manchester City på 220 millioner kroner tjener Erling Braut Haaland drøyt fire millioner kroner hver av årets 52 uker. Ifølge engelske medier kan det tilsvare David Philip Pannicks honorar for en ukes jobb – og mer enn det etter dagens valutakurs: 400.000 pund er 4,9 millioner kroner.

Anslagene når det gjelder den høyprofilerte lordens timepris – eller salær – varierer fra 10.000 til 20.000 til 80.000 pund, det vil si fra drøyt 120.000 kroner til 247.000 kroner til 990.000 kroner.

Det britiske fagtidsskriftet «The Lawyer» skriver at Pannick «som regel» fakturerer 5000 pund for en times arbeid, det vil si 60.000 kroner. Men «det skal være kjent» at han kan kreve det dobbelte. «Minstebeløpet» skal uansett være høyere enn det alle Citys spillere har i lønn – med unntak av de syv best betalte.

Til sammenligning opplyser Advokatforeningen at gjennomsnittpris per time for en næringslivsklient i 2021 var 1200 til 4700 kroner hos et norsk advokatbyrå. Toppsalæret blant de best betalte advokatene i de største selskapene er etter alt å dømme en del høyere. For to år siden skrev Finansavisen at timeprisen hos «de største» hadde passert 6000 kroner med god margin.

«The Lawyer» anfører at Pannick kan kreve og få 80.000 pund for en «full dag», altså 400.000 pund – 4,9 millioner kroner – per uke. Det samme som Manchester Citys best betalte spiller belgiske Kevin De Bruyne, ifølge det britiske fagbladet.

Premier League hevder i tiltalen mot Manchester City at klubben har brutt 115 regler, blant annet prinsippet om «økonomisk rettferdighet» – Financial Fair Play-reglementet.

Fakta Reglene City er tiltalt for å ha brutt Sesongene 09/10 til og med 17/18 : Brutt regler som krever at det gis informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter) og driftskostnader.

Sesongene 09/10 til 12/13 : Brutt regler som krever fullstendige detaljer om managerens godtgjørelse.

Sesongene 13/14 til 17/18 : Brutt regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 15/16 til og med 17/18 : Brutt regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato: Brutt regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro. Vis mer

Premier League har sitt kobbel advokater som skal bevise at Abi Dhabi-eide City har oppnådd eventyrlig suksess ved å omgå og manipulere toppseriens regler for regnskapsførsel.

Sjeik Mansour ibn Zayed Al Nahyan, majoritetseier av Manchester City i 2008, har åpenbart til hensikt å vinne kampen om Citys ære og være eller ikke være. Ifølge The Telegraph har han engasjert den absolutte eliten av britiske advokater for å tilbakevise påstandene om juks – som i ytterste konsekvens skal kunne føre til at City fratas alle titler og blir sparket ut av Premier League.

Fakta Mulige sanksjoner hvis dømt i henhold til tiltale: At tidligere ligakamper kan bli spilt om igjen.

Den gjeldende klubben kan få poengtrekk.

Den gjeldende klubben kan bli utvist fra ligaen.

Hindre den gjeldende klubben fra å registrere spillere.

Pengebøter.

Kompensasjoner.

Overgangsnekt. Vis mer

Lord David Philip Pannick bærer i likhet med en av sine kolleger i sjeik Mansours «forsvarsteam» – Paul Harris, velrenommert «idrettsadvokat» – yrkestittelen KC. Det er en forkortelse for King’s Counsel, som betyr at du er av høyeste rang.

David Philip Pannick, som skal ha en nettoformue på rundt 50 millioner kroner, har helt siden 1980-tallet vært forsvarer i en rekke saker som har vært gjenstand for stor offentlig oppmerksomhet. Han har også ført titalls saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg og Europadomstolen i Luxembourg.

Han var også juridisk rådgiver for Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson da han strevde med «Partygate» i Downing Street 10, og han var juridisk involvert i Storbritannias utmeldelse av EU, Brexit. Han «tvang» styresmaktene til å gjennomføre avstemning i parlamentet før utmelding.

Og han var involvert da Manchester City i 2020 opprinnelig ble utestengt fra Champions League i to år, før idrettenes voldgiftsrett Cas reduserte dommen til en nær symbolsk bot.