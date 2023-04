Stefan Strandberg ut mot egen klubb etter tap for Sarpsborg

VALLE (VG) (Vålerenga – Sarpsborg 08 0–2) Sarpsborgs Kristian Fardal Opseth (33) kom inn og senket Vålerenga. Stefan Strandberg (32) går ut mot egen klubb etter tapet.

– Det er ikke der klubben skal være ut ifra de lovnadene jeg fikk. Det er kjedelig, og det er jævlig kjedelig for meg også. Det er ikke til å legge skjul på, sier Vålerenga-stopperen til TV 2 søndag kveld.

Trener Dag-Eilev Fagermo svarer slik da VG spør om kommentar til Strandbergs utspill:

– Det må du ta med Stefan.

Én time senere møter VG og Nettavisen Strandberg i intervjusonen. Han tar seg lang tid:

– Alle som kjenner meg på godt og vondt, vet at jeg elsker fotball, og at det går ei kule varmt av og til. Noen ganger kommer det ut ting som ikke er like smart og gjennomtenkt. Men det er fordi jeg har et sterkt ønske om å få ting til. Jeg har et brennende ønske om at klubben skal tilbake der den hører hjemme.

Strandberg sier at han har et godt forhold til hele den sportslige ledelsen i klubben.

– Alle i Vålerenga ønsker og vil det samme som meg, men det er bare at jeg sier det. Jeg tok et valg for å komme hjem og hjelpe klubben.

– Det er litt med å få talentene våre fram til ferdig produkt. Hvor blir enerne av? Har VIF produsert noen A-landslagsspillere de siste 15 årene? Det tror jeg nesten ikke. Det er et spørsmål man skal stille? Jeg kommer fra et sted med under 10.000 innbyggere, og vi har to på landslaget, fortsetter Lyngdal-karen – og sier at han har bosatt seg i Oslo for godt.

Strandberg mener man bør jobbe for å få talentene gode nok for Vålerenga først – og deretter kunne bli solgt utenlands.

– Derfor er jeg tøff mot unggutta. Jeg kunne ha kommet hjem og bare gått på brygge og vært med familien og tatt pengene mine og gitt faen. Men jeg bryr meg altfor mye. Jeg har et brennende ønske. Jeg håper at alle ser det som noe positivt.

– Jeg synes kampen mot Sarpsborg viser at vi har et høyt toppnivå. Vi bør score et par mål ut av sjansene. Vi er for ustabile.

Etter seieren i Aalesund hadde Vålerenga sjansen til å skaffe seg en drømmestart på sesongen. Men ble i stedet senket av en Sarpsborg-innbytter med målteften i orden.

– Det er skuffende at ikke scorer mål. De har tre sjanser og scorer to. Vi har seks målsjanser og scorer ingen, sier Fagermo til VG.

Kristian Fardal Opseth derimot hadde bare vært et drøyt minutt på banen for Sarpsborg. Headingen ned til Ramon Pascal Lundqvist var perfekt. Svensken dro til på halv volley. Vålerenga-keeper Magnus Sjøeng reddet, men måtte gi retur.

Men Sarpsborg-innbytteren fulgte på skuddet og satte 0–1 i det tomme buret etter bare 98 sekunder på banen.

– Skolebokeksempel på hvordan en spiss skal opptre. Alltid gå på returen, mener TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Det skulle komme mer.

Stefan Strandberg slo vekk en ball og plutselig var Lundqvist i god posisjon igjen. Svensken slo gjennom til Opseth. Som igjen var på rett plass til rett tid. 0–2 ble satt inn fra kort hold.

– Begge er ferdigscoret. Hvis jeg ikke scorer der, kan jeg finne på noe annet, sier Opseth til VG.

– Det er en spiss sin jobb å være på de der!

– Det er dumt av meg. Jeg skal være litt fancy, sier Strandberg.

Vålerenga har siden åpning av Intility Arena i 2017 møtt Sarpsborg syv ganger. Og står fortsatt bare med en seier (4–1 i 2021). Dette var Sarpsborg har ellers vunnet to og spilte fire uavgjorte mot hovedstandens eneste topplag.

Dette Sarpsborg-tapet svir foran en tøff periode. I de neste kampene skal Vålerenga ut mot Brann (b), Lillestrøm (h) og Rosenborg (b).

Vålerenga leverte ikke noen stor 1. omgang, men satte Sarpsborg under press fra start. Sarpsborgs Joachim Soltvedt reddet en cornerheading fra Fredrik Oldrup Jensen tidlig.

Etter åtte minutter måtte VAR-rommet – seks kilometer lenger vest i Oslo – kobles inn. Petter Strand satte ballen i mål, men ballen gikk via Torgeir Børven. Spissen var noen centimeter i offside.

– Jeg kjente at den traff armen, sier Børven ærlig til VG.

Han var nær ved å score på omgangens beste Vålerenga-angrep. En lang ball fra Stefan Strandberg satte opp Petter Strand på høyre kant. Børven var nære ved å sette innlegget i mål.

Sarpsborg skapte ikke like mye, men 18-årige Christopher Bonsu Baah viste i små glimt hvorfor han har hatt treningsopphold i Barcelona og Manchester United.

Men 10 minutter etter pause satte Bonsu Bah Vålerenga-keeperen på den første store prøven. Magnus Sjøeng leverte en god enhåndsredning.

Så kom Billborns fulltreff av et spissbytte. Fardal Opseth kom inn for Steffen Lie Skålevik.

– Det er kjedelig å tape. Vi har våre muligheter i 1. omgang. Det kunne ha forandret kampen, sier Vålerengas Torgeir Børven til VG.

– Dette er et lite skudd for baugen. Vi håpet å vise at vi vil være med der oppe. Men det er nye muligheter lørdag.

– Hva gjør det at dere ikke klarer å ta poeng som er litt forventet?

– Nei, det er ikke optimalt. Det er kamper som vi skal klare å styre og ta de poengene vi skal, som vi var gode på i fjor høst, sier Børven.